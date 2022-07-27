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Скандалы
Два стратегических водохранилища на Иртыше хотят отдать частникам
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danilov 27 Июля 2022 в 19:40:04
Два стратегических водохранилища на Иртыше хотят отдать в доверительное управление в Восточно-Казахстанской области.

«В перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление (…): пункт 1 «Водохозяйственные сооружения (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения), расположенные на следующих водных объектах:»: дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания: «2-1) Усть-Каменогорское водохранилище на реке Иртыш; 2-2) Шульбинское водохранилище на реке Иртыш», - говорится в проекте постановления правительства.

Как уверяют разработчики, принятие проекта «позволит увеличить количество юридических лиц, передаваемых в конкурентную среду, что в конечном итоге сократит долю участия государства в экономике страны, обеспечит переход государственного имущества эффективным частным собственникам».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 27.07.2022 в 21:19:27   # 801179
Помнится уже раздавали водохранилища с плотинами, а потом начались прорывы плотин и затопления прибрежных населенных пунктов, люди гибли. И вот опять "частный собственник", "конкурентная среда"...
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  Ал 27.07.2022 в 21:55:28   # 801180
После завершения концессии ГЭС с американской компанией в 2017 году местные специалисты умудрились уже весной 2018 подтопить Семей
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