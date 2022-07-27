Два стратегических водохранилища на Иртыше хотят отдать частникам

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danilov 27 Июля 2022 в 19:40:04
«В перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление (…): пункт 1 «Водохозяйственные сооружения (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения), расположенные на следующих водных объектах:»: дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания: «2-1) Усть-Каменогорское водохранилище на реке Иртыш; 2-2) Шульбинское водохранилище на реке Иртыш», - говорится в проекте постановления правительства.
Как уверяют разработчики, принятие проекта «позволит увеличить количество юридических лиц, передаваемых в конкурентную среду, что в конечном итоге сократит долю участия государства в экономике страны, обеспечит переход государственного имущества эффективным частным собственникам».
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