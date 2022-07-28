Налог на электрогенераторы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Июля 2022 в 15:27:43
Камень преткновения – классификатор основных фондов. Органы гос.доходов отнесли оборудование для выработки и преобразования электрической энергии (турбоагрегаты, ветровые турбины, котловое оборудование и другое) к сооружениям. А раз так, возникает налог на имущество и уже другой размер КПН. Речь идет о миллиардах тенге.
Электроэнергетики бьют тревогу, двойное толкование КОФ либо разорит компании, либо сделает заоблачным тариф за тепло и электричество.
Подробнее тут
https://www.zakon.kz/6020810-my-v-odnom-shage-ot-bolshikh-problem-v-elektroenergetike-kea.html
Комментарии, по рейтингу, по дате