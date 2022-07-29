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Скандалы
УЕФА расследует кричалки про Путина на матче "Фенербахче" и киевского "Динамо" в Стамбуле
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GoodZone 29 Июля 2022 в 11:53:44
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования в отношении болельщиков "Фенербахче", которые во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо" скандировали имя президента России Владимира Путина.



Посольство Украины в Турции осудило поведение турецких фанатов.

Инцидент произошел после того, как киевляне открыли счет. Судя по всему, кричалки спровоцировал жест полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского - он отпраздновал гол, скрестив руки в виде орла в сторону турецких болельщиков.

Болельщики посчитали это отсылкой к гербу давнего соперника "Фенербахче", клуба "Бешикташ" - и в ответ начали скандировать имя российского президента.

Киевляне выиграли со счетом 2:1, после чего главный тренер команды Мирча Луческу отказался присутствовать на послематчевой пресс-конференции в знак протеста против действий болельщиков.

"Не ожидал, что будут такие кричалки. Очень жаль", - добавил тренер.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что этот инцидент его глубоко огорчил.

Руководство "Фенербахче", в свою очередь, открестилось от действий болельщиков.

"Мы еще раз напоминаем нашу официальную позицию, которая заключается в том, что спорт должен оставаться вне политики", - заявили в клубе.

Инцидент вызвал бурю негодования в соцсетях, некоторые даже требуют исключить турецкую команду из европейских соревнований.

Это происходит всего за несколько недель до возобновления чемпионата Украины по футболу 23 августа. После российского вторжения матчи в Украине не проводились.

Сообщается, что украинский чемпионат будет проходить под Киевом и в западной части страны на стадионах без зрителей, с разрешения местных военных администраций и соблюдением правил безопасности.

"Проведение футбольных соревнований во время войны - это не только спорт", - заявил журналистам президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Только две команды дивизиона заявили, что не смогут принять участие - "Десна Чернигов" и "Мариуполь". Обе стороны столкнулись с тем, что их инфраструктура разрушена, а Мариуполь в настоящее время находится под российской оккупацией после продолжительной осады.

https://www.bbc.com/russian/news-62341037
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