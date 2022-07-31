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Скандалы
Дипломат из Норвегии устроила скандал в отеле
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GoodZone 31 Июля 2022 в 10:17:31


МИД Норвегии выразил сожаление в связи с поведением сотрудницы консульства в Мурманске

СТОКГОЛЬМ, 30 июля. /ТАСС/. МИД Норвегии сожалеет об инциденте с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщили в ведомстве.

"Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент", - отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15351369
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 31.07.2022 в 10:53:39   # 801338
Местных телеканалов наверное насмотрелась, там то поливают европейцев с ведра каждый день
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  GoodZone 31.07.2022 в 12:10:54   # 801340
Цитата: htmaker от 31.07.2022 04:53:39
Местных телеканалов наверное насмотрелась, там то поливают европейцев с ведра каждый день


Мне кажется, что вы путаете европейские народы и европолитиков. А это европейское дипломатическое чмо конкретно по русскому народу прошлась на чужой территории...
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