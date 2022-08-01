На авторов сериала "5:32" подают в суд за плагиат

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danilov 02 Августа 2022 в 11:44:29
Джалдинов утверждает, что легко докажет свою правоту в суде.
Создатели сериала пока никак не прокомментировали обвинения.
Напомним, казахстанский сериал "5:32" вызвал резонанс и интерес у общества и стал одним из самых популярных проектов не только в Казахстане, но и в некоторых странах СНГ. В центре сюжета - следователь Шалкар, который вспоминает, как они с напарником Думаном в 90-х расследовали жуткие преступления маньяков и жестоких убийц.
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