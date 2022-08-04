Фонд Нурсултана Назарбаева подал иск против американского издания

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danilov 05 Августа 2022 в 15:12:07
«Казахстанская благотворительная организация, названная в честь бывшего президента, подала в суд на некоммерческую организацию журналистских расследований из Мэриленда за клевету, заявив, что ее статья об активах, составляющих многомиллиардное состояние Нурсултана Назарбаева, порочит ее деловую репутацию», - говорится в сообщении.
По информации издания, интересы Фонда представляет адвокат из вашингтонской юридической фирмы.
«Фонд был основан для финансовой поддержки Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальных школ и помощи в подготовке на Западе специалистов для этой Центральноазиатской страны», - говорит адвокат истца Мэтью Л. Шварц из вашингтонской юридической фирмы Boies Schiller Flexner.
Как сообщается, ответчиком по делу является Journalism Development Network, Inc («Сеть развития журналистики») из Балтимора, которая специализируется на освещении тем, связанных с организованной преступностью и коррупцией. Это новостное агентство, которое уже 10 лет отслеживает коррупцию в политике и госорганах по всему миру.
«Мы считаем, что этот иск не имеет оснований, и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) поддерживает нашу версию», — сообщил в электронном письме изданию Courthouse News исполнительный директор Journalism Development Network Дрю Салливан.
Речь идет об статье, опубликованной 19 января, в которой рассматриваются четыре отдельные благотворительные организации с одинаковыми названиями, связанные с бывшим президентом Казахстана.
Ни одна из трех других благотворительных организаций не ответила на вопросы издания, кроме пресс-секретаря Фонда Назарбаева. Он заявил, что бывший президент не может использовать какие-либо активы фонда, поскольку это противоречит закону: «Заголовок, подзаголовок и основные выводы статьи являются ложными и клеветническими. Ответчик знал — поскольку истец сообщил об этом его корреспонденту перед публикацией, — что устав фонда и казахстанское законодательство запрещают нецелевое использование средств, о котором Ответчик заявил в своей статье».
Как сообщается, в иске оспаривается и называется клеветой главная мысль статьи, о том, что «Фонд – это юридическая фикция, посредством которой Назарбаев полностью контролирует состояние в миллиарды долларов, которое должно быть предназначено для финансирования образования».
Истец требует материальной компенсации, сумма которой пока неизвестна.
https://kaztag.kz/ru/news/fond-nursultana-nazarbaeva-podal-isk-protiv-amerikanskogo-izdaniya-
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