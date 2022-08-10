Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 10 Августа 2022 в 16:24:23
Одностороннее решение Японии сбросить загрязненную ядерным веществом воду с АЭС «Фукусима» в океан принято исключительно из соображений собственных экономических издержек. Япония не прибегла ко всем возможным способам решения этой проблемы и не провела полномасштабных переговоров с соседними странами. Такой эгоистичный шаг заключается в том, чтобы переложить риск на международное сообщество. По словам Ли, люди в Японии, Китае, Южной Корее, России и островных странах Тихого океана выразили свою озабоченность.
Японские регулирующие органы одобрили план сброса загрязненной ядерным веществом воды Фукусимы в море, что вызвало опасения по поводу безопасности у международного сообщества и соседних стран. Ли отметил, что международное сообщество уделяет большое внимание вопросам законности японского плана сброса воды, достоверности данных, эффективности оборудования для обеззараживания и влияния на окружающую среду.
Международное агентство по атомной энергии не пришло к окончательному выводу по оценке плана Японии, но дало Японии много предложений по улучшению. Но, к сожалению, Япония намеренно пренебрегла этим и продолжала продвигать свои планы. По словам Ли, такие шаги — это не то, что должна предпринимать ответственная страна.
Сброс загрязненной ядерным оружием воды с АЭС «Фукусима» в океан — это не внутреннее дело Японии, и Япония должна отреагировать на глобальные проблемы и вернуться на путь общения со сторонами, разделяющими озабоченность. Она должна прекратить насильственно продвигать план сброса, сказал Ли.
Япония должна обеспечить открытое, прозрачное, научное и безопасное обращение с водой, а также принять альтернативные планы и принять надзор Международного агентства по атомной энергии, сказал Ли, отметив, что это пробный камень для проверки того, может ли Япония эффективно выполнять свои обязанности.
ИА REGNUM
Комментарии, по рейтингу, по дате