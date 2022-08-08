На 36% выросли бонусы правления «дочки» «Байтерека» при падении ее прибыли почти в 13 раз

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danilov 10 Августа 2022 в 13:58:19
«Чистая прибыль АО «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ) за первое полугодие 2022 года сократились в 12,7 раза, до Т376 млн, но вознаграждение правлению выросло на 36%», - указывается в консолидированной финансовой отчетности компании на сайте KASE.
Прибыль компании до налогообложения за первое полугодие 2022 года сократилась в 6,7 раза до Т766 млн, операционные доходы – в три раза, до Т1,9 млрд, чистый процентный доход, напротив – вырос в два раза, до Т1,9 млрд, указывается в отчетности.
Общий объем вознаграждений правлению компании «Казына Капитал Менеджмент» за первое полугодие 2022 года, по сравнению с первым полугодием 2021 года, вырос на 36%, до Т108 млн, совету директоров не изменился – Т15 млн, расходы на персонал – в 1,7 раза, до Т1,05 млрд.
Активы компании за отчетный период увеличились на 2%, до Т219 млрд, обязательства незначительно выросли, до Т52,4 млрд, собственный капитал увеличился на 2,5%, до Т166 млрд.
На сайте ККМ в разделе правления в качестве председателя указана Айнур Куатова, в качестве ее заместителей – Ерболат Жолат, Айтуган Жаксымбай и Гульнара Маканалина.
ККМ входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». ККМ принадлежит 50% АО «Астанагаз КМГ», 49% ТОО «Макинский завод теплоизоляции», 49,9% Citic Kazyna Investment L.P. и ряд других предприятий и компаний.
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