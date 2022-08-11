Илон Маск предложил выпустить из американских тюрем осужденных по делам о наркотиках

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GoodZone 11 Августа 2022 в 10:01:31
Бриттни Грайнер, напомним, получила в России 9 лет колонии общего режима и штраф 1 млн рублей за контрабанду гашишного масла. В ответ Байден призвал "немедленно освободить" Грайнер, назвав решение суда "неприемлемым", и заявил, что администрация США использует "все возможные средства" для ее освобождения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: KS от 11.08.2022 05:40:58Очень жаль, что Маск не понимает, что электромобиль - троллейбус на батарейках
Троллит. Он троль знатный. Он обиделся на Байдена за то-что он назвал Форд пионером в электромобиле строении а про Теслу даже не заикнулся.
Троллит. Он троль знатный. Он обиделся на Байдена за то-что он назвал Форд пионером в электромобиле строении а про Теслу даже не заикнулся.
Вольво к 30му году полностью на электро переходит.
Кадиллак выпустил лирик, Хаммер выходит в следующем году.
Мне нравится ривиан.
Феррари в 25м году выпустит электрокар.
Буммеры стали делать свои электрокары.
В общем Илон сделал много.
Цитата: KS от 11.08.2022 06:22:36Да за ради бога, только пусть литиевые аккумуляторы и их утилизацию производят и проводят на своей территории и за счет своей рабочей силы...
Тесла классная штука, перевернула весь мир.
Вольво к 30му году полностью на электро переходит.
Кадиллак выпустил лирик, Хаммер выходит в следующем году.
Мне нравится ривиан.
Феррари в 25м году выпустит электрокар.
Буммеры стали делать свои электрокары.
В общем Илон сделал много.
Тесла классная штука, перевернула весь мир.
Вольво к 30му году полностью на электро переходит.
Кадиллак выпустил лирик, Хаммер выходит в следующем году.
Мне нравится ривиан.
Феррари в 25м году выпустит электрокар.
Буммеры стали делать свои электрокары.
В общем Илон сделал много.
Цитата: KS от 11.08.2022 06:22:36
Тесла классная штука, перевернула весь мир...
Тесла классная штука, перевернула весь мир...
Да ладно!!!
А как насчет съездить на Тесле в марте в Кургальджино на рыбалку?
А на 3-4 дня на охоту в места, где волки срать боятся? Это же типа полноприводное авто, почти внедорожник !
А просто по трассе, скажем, от Тюмени до Новосибирска? Даже не зимой... Не слишком далеко, 1300 км - маршрут на 1 день на любой легковушке...
Тесла (и остальные) - это понтовый городской жоповоз, не более того.
Цитата: almako от 11.08.2022 08:03:39
Тем временем, пока "там" еще только предлагают, причем цивилизованно и с соблюдением законов, в России массово выпускают зеков, осужденных за тяжкие преступления(не наркотики, а грабежи, убийства, вымогательства, насмлия и тд), лишь бы они ехали воевать в Украину, тк адекватные граждане и особенно уратрусопатриоты (как ни один из здешних) туда совсем не стремятся. Причем набирают зеков еще с марта, о чем не даст соврать сам михалков в своём бесогоне, и , ессно, зеков освобождают без каких либо правовых оснований...
Тем временем, пока "там" еще только предлагают, причем цивилизованно и с соблюдением законов, в России массово выпускают зеков, осужденных за тяжкие преступления(не наркотики, а грабежи, убийства, вымогательства, насмлия и тд), лишь бы они ехали воевать в Украину, тк адекватные граждане и особенно уратрусопатриоты (как ни один из здешних) туда совсем не стремятся. Причем набирают зеков еще с марта, о чем не даст соврать сам михалков в своём бесогоне, и , ессно, зеков освобождают без каких либо правовых оснований...
А пруфы есть какие-нибудь, кроме ох...евшего барина Никиты?
Ну не на Арестовича с Подоляком только, ибо врут как дышат.