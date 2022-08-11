Илон Маск предложил выпустить из американских тюрем осужденных по делам о наркотиках

Тем временем, пока "там" еще только предлагают, причем цивилизованно и с соблюдением законов, в России массово выпускают зеков, осужденных за тяжкие преступления(не наркотики, а грабежи, убийства, вымогательства, насмлия и тд), лишь бы они ехали воевать в Украину, тк адекватные граждане и особенно уратрусопатриоты (как ни один из здешних) туда совсем не стремятся. Причем набирают зеков еще с марта, о чем не даст соврать сам михалков в своём бесогоне, и , ессно, зеков освобождают без каких либо правовых оснований...