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Скандалы
Радуга или...?
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danilov 11 Августа 2022 в 18:41:12
В Караганде мужчина возмутился тем, что забор одного из местных детсадов окрашен в радужные цвета. Он считает, что это пропаганда ЛГБТ.


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  KS 11.08.2022 в 20:23:17   # 802019
Это радуга!
Если киборги взяли радугу для своего флага - это их проблемы! Радуга должна быть везде, ее должно быть много вокруг детей, настолько много чтоб вся ассоциация с киборгами пропала!
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  Zoggyla 11.08.2022 в 20:24:54   # 802020
Цитата: KS от 11.08.2022 14:23:17
Это радуга!
Если киборги взяли радугу для своего флага - это их проблемы! Радуга должна быть везде, ее должно быть много вокруг детей, настолько много чтоб вся ассоциация с киборгами пропала!
Теперь - это общая проблема
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