Радуга или...?

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danilov 11 Августа 2022 в 18:41:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если киборги взяли радугу для своего флага - это их проблемы! Радуга должна быть везде, ее должно быть много вокруг детей, настолько много чтоб вся ассоциация с киборгами пропала!
Цитата: KS от 11.08.2022 14:23:17Теперь - это общая проблема
Это радуга!
Если киборги взяли радугу для своего флага - это их проблемы! Радуга должна быть везде, ее должно быть много вокруг детей, настолько много чтоб вся ассоциация с киборгами пропала!
Это радуга!
Если киборги взяли радугу для своего флага - это их проблемы! Радуга должна быть везде, ее должно быть много вокруг детей, настолько много чтоб вся ассоциация с киборгами пропала!