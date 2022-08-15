Болат Назарбаев проиграл суд бывшей жене

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danilov 15 Августа 2022 в 16:31:34
Судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Зауре Кейкибасова рассмотрела ходатайство представителя Болата Назарбаева к его бывшей жене Гульнур и отделу регистрации актов гражданского состояния Жамбылского района Алматинской области. Младший брат экс-президента пытался через суд лишить мать двух своих несовершеннолетних детей своей фамилии.
Болат Назарбаев и Гульнур Дуйсебаева зарегистрировали брак 25 августа 2009 года в отделе ЗАГС Жамбылского района Алматинской области. У них есть двое несовершеннолетних детей. После регистрации брака женщина взяла фамилию мужа. В 2013 году она получила удостоверение личности, а в 2018 году паспорт на имя Гульнур Назарбаевой.
18 марта 2021 года Карасайский районный суд признал брак между супругами недействительным. Поскольку брак был расторгнут, Назарбаев посчитал, что его бывшая жена больше не имеет права носить его фамилию, и просил суд аннулировать актовую запись о перемене фамилии и признать документы Гульнур Назарбаевой недействительными. 28 сентября 2021 года суд удовлетворил иск Болата Назарбаева.
Однако судебная коллегия по гражданским делам Алматинского областного суда отменила это решение, и Гульнур осталась при фамилии экс-супруга. Это обусловлено тем, что вопрос о перемене фамилии супруга на добрачную решается судом при признании брака недействительным, а не отдельным иском.
Но Болат Назарбаев был решительно настроен лишить Гульнур своей фамилии, и в итоге дело дошло до Верховного суда.
«В ходатайстве представитель истца, не соглашаясь с определением суда апелляционной инстанции ввиду неправильного применения норм материального и процессуального права, просит отменить его с оставлением в силе решения суда первой инстанции», – говорится в судебном документе.
Но судья Кейкибасова посчитала, что оснований для пересмотра дела Верховным судом нет, так как суд аппеляционной инстанции принял верное решение.
https://orda.kz/bolat-nazarbaev-proigral-sud-byvshej-zhene/
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Цитата: GoodZone от 15.08.2022 10:56:18
ну давайте теперь за деньги фамилию продавать, как блатные номера на авто. А эта фамилия авторским правом защищена? Супруга бывшая и без него могла эту фамилию взять по закону вроде как... Да и было бы о чем спорить...
ну давайте теперь за деньги фамилию продавать, как блатные номера на авто. А эта фамилия авторским правом защищена? Супруга бывшая и без него могла эту фамилию взять по закону вроде как... Да и было бы о чем спорить...
Достойны друг друга. У Булата штук 10 таких жён. Пускай грызутся. Два сапога пара.
Помнится, писали как достижение - мол столько то детей назвали в честь солнцеликого . Теперь, интересно, назвали бы или лучше уж имя попроще выбрали? Вот уж верно - "не сотвори себе кумира".