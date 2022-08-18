О свадьбе акима

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lado 18 Августа 2022 в 17:01:34
На свадьбе был амечен Бердыбек Сапарбаев и бывший замглавы Антикора Максат Кожабаев.Так же были замечены служебные автомобили возле отеля в ночное время.
ГРНЗ 001RR11 принадлежит ТОО «Нефтьтранс-Кызылорда». Руководителем этой компании является Сопбеков Нурымжан Жаркынбекович.
ГРНЗ 735AC11 принадлежит Общественному Фонду при акимате «Мейірім-Қызылорда», который якобы помогает малообеспеченным семьям. Руководитель Жаниязов Жами.
Вот примерная общая стоимость для проведения пышной свадьбы. 750000 тенге на алкоголь и 72000 тенге на меню для одного гостя. 12 млн тенге на аренду помещения, 27 млн тенге на оформление зала, оборудование сцены 18 млн тенге.
Таким образом, по сведениям сотрудника The Ritz-Carlton в Алматы, на такую свадьбу для 200 гостей нужно потратить примерно 265 млн тенге с учётом 12% НДС, не считая гонораров зарубежных артистов.
В акимате Кызылординской области возникла паника
В понедельник, 15 августа, мы отправили официальный запрос акиму Кызылординской области Нурлыбеку Машбековичу НАЛИБАЕВУ.
Поводом для запроса послужила информация о свадьбе его сына, распространяемая в социальных сетях.
Instagram-канал, опубликовавший серию сообщений о свадьбе, оценил стоимость свадебного мероприятия в астрономическую сумму, многократно превышающую зарплату даже акима области.
Мы решили проверить эту информацию лично у Нурлыбека Налибаева и направили ему свои вопросы.
Благодаря работе электронного правительства мы можем отслеживать статус нашего запроса, в частности, кому поручено подготовить ответ.
Итак, запрос был отправлен в понедельник в 15:16.
Первой наш запрос, отправленный в аппарат акима, увидела инспектор по делопроизводству Управления делами акимата области, которая отписала его директору этой конторы.
Директор назначил исполнителем своего зама.
Зам вернул наш запрос инспектору.
Инспектор переправила вопросы в другую контору - "Аппарат акима области".
Специалист аппарата акима отписала наш запрос руководителю аппарата.
Все движения произошли практически мгновенно – за пару-тройку часов до конца рабочего дня 15 августа.
16 августа запросом было поручено заниматься заместителю руководителя аппарата.
Заместитель поручил руководителю пресс-службы акима области ответить на вопросы, адресованные лично акиму области.
Таким образом, за неполные сутки запрос прошел через две конторы – Управление делами и Аппарат акима и семь рук.
Два раза был изменен срок ответа. Сначала планировали ответить через месяц, теперь перенесли дату ответа на конец августа.
Возможно, никто в Кызылординской области не решается занести акиму области вопросы, касающиеся его личных дел, однако при этом было сделано все, чтобы как можно большее количество людей ознакомилось с нашим запросом в рамках бюрократических процедур.
Хотя больше это похоже на панику.
Тем не менее, мы надеемся, что аким области найдет время для ответа на наши вопросы.
https://ratel.kz/raw/v_akimate_kyzylordinskoj_oblasti_voznikla_panika
Казахстанцы посчитали, что свадьба сына одного из акимов стоила более 550 тыс. долларов США
https://knews.kg/2022/08/15/kazahstantsy-poschitali-chto-svadba-syna-odnogo-iz-akimov-stoila-bolee-550-tys-dollarov-ssha/
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