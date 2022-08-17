Назначенный после «сахарного» скандала министр пьет чай с вареньем

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danilov 17 Августа 2022 в 15:20:22
«В свое время я служил в советской армии, там не давали сахар – я пью черный чай без сахара, конечно, с вареньем», - сказал Жумангарин во вторник в кулуарах правительства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
В той Советской Армии, в которой служил я, сахар давали. Сахар и масло - то, что деды не отбирали у молодых, а дембеля масло ещё и свое им отдавали. Традиция...
Его служба в СА вызывает глубокие сомнения .
Пастафариан 17.08.2022 в 17:38:54 # 802216
Место рождения: КазССР; гор. Актюбинск
Ну примерно можно догадаться куда его отправили служить