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Скандалы
Назначенный после «сахарного» скандала министр пьет чай с вареньем
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danilov 17 Августа 2022 в 15:20:22
Журналисты, привядя пример оскандалившегося экс-министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, спросили назначенного на этот пост Серика Жумангарина, с чем он пьёт чай. Он признался, что пьет чай тоже без сахара как и его предыдущий коллега.

«В свое время я служил в советской армии, там не давали сахар – я пью черный чай без сахара, конечно, с вареньем», - сказал Жумангарин во вторник в кулуарах правительства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 17.08.2022 в 15:29:32   # 802200
Варенье, видимо, тоже без сахара.
В той Советской Армии, в которой служил я, сахар давали. Сахар и масло - то, что деды не отбирали у молодых, а дембеля масло ещё и свое им отдавали. Традиция...
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  GoodZone 17.08.2022 в 15:47:21   # 802201
Задолбали своей тупостью. Зачем мне знать какой и с чем он пьет свой чай? Мне нужно, чтобы он свою работу делал хорошо, и доступный простому обывателю сахар был в магазинах. ВСЁ...
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  Skype 17.08.2022 в 17:07:06   # 802207
Очередной пиздун, сахар был всегда и масло. Да порция маленькая на мой взгляд. Но он был всегда по норме. Дежурный офицер по столовой следил. За этим следили. Хуй знает где служил этот солдат.

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  Zoggyla 17.08.2022 в 17:26:59   # 802214
Это наверное сослуживец не состоявшегося генерала ямкобура.
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  KAN13 17.08.2022 в 17:32:05   # 802215

Его служба в СА вызывает глубокие сомнения .
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  Пастафариан 17.08.2022 в 17:38:54   # 802216
В Советской Армии не давали сахара, да уж, один тупой сменил другого тупого, интересно что скажет третий ?
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  СССР 17.08.2022 в 17:42:42   # 802217
Мда уж, про сахар в СА он конечно попал в проссах

Место рождения: КазССР; гор. Актюбинск

Ну примерно можно догадаться куда его отправили служить
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