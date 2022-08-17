Аэропорты Казахстана пожаловались на нехватку топлива и высокие цены

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danilov 17 Августа 2022 в 17:47:28
О высоких ценах сообщил также представитель аэропорта Семея.
«У аэропорта Семея своего топлива 20 тонн, остатки чисто для заправки санавиации держим и авиакомпания FlyArystan хранит свое топливо 149 тонн, КазМунайАэро хранит 116 тонн, K-Company – 112 тонн (через них заправляются чартерные рейсы) и Scat – 15 тонн. На сентябрь планируем приобретение одного вагона. Сейчас в поисках приемлемой цены», - сказал представитель аэропорта.
В свою очередь, аэропорт Жезказгана сообщил, что собственного топлива у него 19 тонн, авиакомпания Scat хранит 57 тонн.
«Ориентировочно топлива хватит на неделю-полторы максимум. Топливо очень дорогое. Средний расход топлива у нас 75-90 тонн в месяц. Предложения поступают, но стоимость более 800 тысяч», - сообщил представитель аэропорта.
Также о том, что «закупочная цена у оптовика очень высокая», заявил и представитель аэропорта Уральска.
В свою очередь, представитель АО «КазМунайГаз» сообщил о планируемых в сентябре закупках российского авиатоплива, но по еще более высокой цене.
«Мы на сентябрь месяц планируем импорт авиакеросина. У нас будет объем, мы будем предлагать, но, сами понимаете, что цены в России еще выше, чем у нас. Какая цена будет, посмотрим еще. Мы ограничены правилами «Самрук-Казына», мы должны объявить тендер, в рамках этого тендера провести все процедуры. Мы пытаемся найти какие-то варианты, чтобы закупить на быстрой основе. Пока рано еще что-то говорить, но если что-то у нас получится, то в сентябре будет уже заходить какой-то объем по определенной цене. Пока я не могу цену озвучить, потому что у нас нет еще подписанного контракта, но мы на этом пути и в сентябре будет объем», - сказал он.
https://kaztag.kz/ru/news/aeroporty-kazakhstana-pozhalovalis-na-nekhvatku-topliva-i-vysokie-tseny
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я не директор мунайгазов, но курс рубля был 5.5 а стал 8. Отсюда и цены, на все товары из России, а местные товары под шум этот тоже подтчнулись