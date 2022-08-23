Секреты народных денег

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danilov 23 Августа 2022 в 10:36:58
«Я не понимаю, почему на 100% государственный фонд KIDF, который живет на деньги из Нацфонда, скрывает от нас информацию.
Если кто не знает, KIDF (Казахстанский инвестиционный фонд развития) создали в 2019-м, чтобы он приманивал иностранных инвесторов в несырьевые сектора экономики. К примеру, в туризм.
Схема такая: часть денег в проект вкладывает иностранный инвестор, часть - KIDF. Чтобы показать иностранцам, что “всё серьезно”, в KIDF планировали влить 370 млрд тенге из Нацфонда. Ежегодно в госбюджете закладывали целевые трансферты «для пополнения уставного капитала фонда прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития». В 2019 году - 90 млрд тенге, в 2020-м – 116,9 млрд, в 2021-м – 11,8 млрд.
Во что же вкладывал деньги KIDF?
В пятизвездочный отель Rixos с аквапарком в Актау (в тандеме с компанией Феттаха Таминдже).
В “Керуен-сарай” в Туркестане - та самая “казахская Венеция” (тоже в партнерстве с компанией Феттаха Таминдже).
В гостиничный комплекс возле Бозжыры (по крайней мере, планы по строительству есть). Идея тоже осуществляется вместе с Феттахом Таминдже.
А еще KIDF зашел в проект по строительству огромного туристического района в Нур-Султане. Там будет и отель, и апартаменты, и развлекательный комплекс с аквапарком, и ТРЦ - всё, чего так не хватает столице *табличка сарказм*
Это туристическое хозяйство оценивается в 1 трлн тенге. Сначала инвестор подался в Банк развития Казахстана за кредитом (госбанк выдавал деньги и на “Венецию”, и на Rixos в Актау). Но потом заявка с сайта банка исчезла. А стройка грандиозного туррайона идет.
Откуда же деньги?
Из открытых источников это узнать невозможно: KIDF свои отчеты не выкладывает, в отличие от других государственных структур. Поэтому я отправила запрос, мол, откуда деньги взяли (может, не из Нацфонда?) и какую часть будет финансировать государство в проекте стоимостью один триллион.
Мне ответили, что проект еще находится на инвестиционной стадии, кто и сколько будет давать денег, еще неясно, поэтому разглашать информацию фонд не может. Если вдруг разгласит и это плохо скажется на самом проекте, то ущерб будет возмещать сам KIDF. С моей точки зрения - сомнительный аргумент. Но раз фонд пока связан “обетом молчания” - бог с ним.
Меня взбесило другое. В этом же ответе KIDF напомнил мне, что и сам фонд, и инвестор зарегистрированы в МФЦА. А по правилам МФЦА они ваще-ваще никакую информацию раскрывать не могут. Я так поняла, это было со стороны фонда “превентивное мероприятие” - мол, не спрашивай даже после инвестиционной стадии, не ответим, потому что “мы в домике”.
Господа из KIDF, спешу напомнить, что МФЦА - это не унитазный бачок, за который можно ныкать заначку от жены. И сами деньги фонда - это не ваши личные средства. Поэтому опубликуйте, пожалуйста, отчеты - КАК вы тратите ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027dXa4mQ5V5bMXsdDR2fKWF2neyTkfSQVkmQp9sFs63HdFisB5m3jbGBkD66LPPS5l&id=100004987628073