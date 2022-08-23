Telegram опроверг информацию властей Казахстана о договоренностях по удалению контента

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danilov 23 Августа 2022 в 19:08:47
«Telegram не заключал подобных соглашений с правительством Казахстана. Любой пользователь может использовать инструменты отчетности в приложении Telegram для сообщения о содержимом. Контент будет удален, если он нарушает условия использования Telegram», - заявил представитель компании Реми Вон.
Ранее министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности представило концепцию развития цифровой экосистемы на 2022-2027 годы («Киберщит-2»), в котором утверждается, что «на сегодняшний день налажено конструктивное взаимодействие с собственниками международных социальных сетей, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, Livejournal, Facebook, Instagram, Tiktok, Linkendin, мессенджера Telegram по вопросам удаления противоправного контента, нарушающего требования международного права и законодательства Республики Казахстан» и «удалось наладить рабочие контакты с региональными представителями компании Facebook и Instagram».
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