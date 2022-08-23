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Скандалы
Telegram опроверг информацию властей Казахстана о договоренностях по удалению контента
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danilov 23 Августа 2022 в 19:08:47
Администрация мобильного мессенджера Telegram опровергла информацию властей Казахстана о договоренностях по удалению контента».

«Telegram не заключал подобных соглашений с правительством Казахстана. Любой пользователь может использовать инструменты отчетности в приложении Telegram для сообщения о содержимом. Контент будет удален, если он нарушает условия использования Telegram», - заявил представитель компании Реми Вон.

Ранее министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности представило концепцию развития цифровой экосистемы на 2022-2027 годы («Киберщит-2»), в котором утверждается, что «на сегодняшний день налажено конструктивное взаимодействие с собственниками международных социальных сетей, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, Livejournal, Facebook, Instagram, Tiktok, Linkendin, мессенджера Telegram по вопросам удаления противоправного контента, нарушающего требования международного права и законодательства Республики Казахстан» и «удалось наладить рабочие контакты с региональными представителями компании Facebook и Instagram».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 23.08.2022 в 21:17:30   # 802402
Админ в отпуск ушел?
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  Skype 23.08.2022 в 22:10:11   # 802404
Сегодня прочитал, сервис ютуба уволил поляка, он следил за контентом о спец.опреции России в Украине Уволили за то, что поляк сделал фото своим смартфоном этих правил, кароче каждый сотрудник под присмотром, шаг влево или вправо побег. Офигенная уздечка Смарт поляка скинул данные о фото Сб ютуба и чел уволен.
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