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Скандалы
Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж
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danilov 28 Августа 2022 в 11:32:34
Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщила пресс-служба правительства республики. Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер Алихан Смаилов.
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  Виктор Аст 29.08.2022 в 00:27:33   # 802453
Казахстан поставляет оружие и боеприпасы в семь стран мира
Сентябрь 13, 2017

Парламента Казахстана на пленарном заседании 13 сентября одобрил ратификацию многостороннего договора, регулирующего международную торговлю оружием, сообщают местные новостные агентства.

«По экспортному потенциалу — около 50 процентов предприятий оборонно-промышленного комплекса у нас работают на экспорт. Работаем мы с семью странами мира.
Как мы знаем, Казахстан срочно приостановил экспорт военной продукции до конца августа 2023 года.

А срочно, потому что хакерская группа "Берегини" прикрыла их "лавочку с оружием"...

Ребята доказали, что Казахстан поставляет оружие на Украину по заказу из Великобритании через иорданских посредников. А это открытая агрессия против собственного союзника по ОДКБ, то есть России........
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  Skype 29.08.2022 в 01:37:58   # 802455
И тут обделались
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