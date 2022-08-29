Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж

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danilov 28 Августа 2022 в 11:32:34
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Виктор Аст 29.08.2022 в 00:27:33 # 802453
Сентябрь 13, 2017
Парламента Казахстана на пленарном заседании 13 сентября одобрил ратификацию многостороннего договора, регулирующего международную торговлю оружием, сообщают местные новостные агентства.
«По экспортному потенциалу — около 50 процентов предприятий оборонно-промышленного комплекса у нас работают на экспорт. Работаем мы с семью странами мира.
Как мы знаем, Казахстан срочно приостановил экспорт военной продукции до конца августа 2023 года.
А срочно, потому что хакерская группа "Берегини" прикрыла их "лавочку с оружием"...
Ребята доказали, что Казахстан поставляет оружие на Украину по заказу из Великобритании через иорданских посредников. А это открытая агрессия против собственного союзника по ОДКБ, то есть России........