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Скандалы
Молдову ждёт "лампадка и буржуйка"
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danilov 04 Сентября 2022 в 11:21:22
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  GoodZone 04.09.2022 в 12:59:18   # 802696
Дипломатичненько так все прошло, правду не нравится слушать...
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  Hairless 04.09.2022 в 14:11:36   # 802697
Кому она нужна в Москве? Даже на панель - и то не сгодится
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