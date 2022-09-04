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Скандалы
Молдову ждёт "лампадка и буржуйка"
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danilov 04 Сентября 2022 в 11:21:22
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GoodZone
04.09.2022 в 12:59:18
# 802696
Дипломатичненько так все прошло, правду не нравится слушать...
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Hairless
04.09.2022 в 14:11:36
# 802697
Кому она нужна в Москве? Даже на панель - и то не сгодится
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