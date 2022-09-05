Почему остановился Кашаган, и кто в этом виноват?

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danilov 06 Сентября 2022 в 12:33:20
Утечка газа, в связи с чем была остановлена работа установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак», произошла из-за коррозии трубы, которая не прошла соответствующую проверку на качество. То есть ошибка была допущена еще на стадии строительства завода и не была выявлена компанией в последующем. А это значит, что может потребоваться полная ревизия всего комплекса «Болашак».
Что произошло?
North Caspian Operating Company 3 августа остановила работу «Болашак» в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории завода. По версии оператора, сработали датчики газа, после чего был осуществлен сброс давления на факелы.
«Происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей», — отметили в компании, но промолчали о том, какой ущерб понесут акционеры консорциума, а также бюджет страны из-за остановки добычи нефти и газа. Постепенное возобновление производства началось в ночь с 9 на 10 августа. Добыча нефти составляет всего 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), что в четыре раза меньше, чем было до аварии (400 тыс. б/с).
Как сообщили Petrocouncil.kz источники в отрасли, в этом году на проекте произошло, как минимум, два события, которые продемонстрировали неполадки в работе комплекса. Сначала была выявлена неисправность одного из компрессоров обратной закачки газа, изготовленного в Nuovo pignone во Флоренции (Италия). Внутри компрессора была обнаружена упаковочная бумага, которую на заводе засунул и забыл убрать подрядчик НКОК.
Потом из-за коррозии и сульфидного растрескивания лопнула часть трубы слагкетчера (резервуарное оборудование, в котором на выходе из трубопровода собираются газовые или жидкостные пробки).
Выяснилось, что эта труба не прошла тест на сульфидное и водородное коррозионное растрескивание (SSC и HIC). В сертификате заводских испытаний они не указаны. Такие проверки должен делать производитель. То же самое произошло и с трубами, которые поломались еще в 2013 году. Тогда вышли из строя трубы, соединяющие Кашаган и Болашак. В результате только начавшаяся добыча нефти была остановлена на 3 года — до ноября 2016 года.
Получается, что даже после того, как в 2013-м треснули трубы, из которого делали слагкетчер, их не проверяли на твёрдость, хотя это была основная причина той аварии. Проверку делали только сварных швов на слагкетчера в 2014-2015 годы. Хотя ее надо было менять.
«Без подтверждения того, что трубы прошли нужные тесты, опасно запускать слагкетчер снова, поскольку это может привести к повторному разрыву. Оценка состояния данного оборудования, его замена может занять около шести месяцев», — отметил эксперт, знакомый с ситуацией.
Ремонт слагкетчера означает, что надо будет каждую трубу в нем менять, варить, тестировать сварку, проводить опрессовку. Даже выборочная замена повреждённых труб займет длительное время. Но когда дефект подтвержден в нескольких местах, то нужна полная замена оборудования. Такого количества материала, в таком качестве, с такими спецификациями сейчас у оператора нет. Надо их заказывать, потом ждать, пока их произведут, протестируют, доставят, установят и т.д.
С учётом возникающих рисков, возможно, государство усилит контроль и требование к этой работе. Произошедшее показало, что нужна полная экспертиза промышленной безопасности, как наземных, так и морских объектов Кашагана.
Более того, по нашей информации при проверке были обнаружены повреждения в других линиях слагкатчера, а их 24. Например, в одной из труб было обнаружено значительное количество шлама. То есть, возможно что проблема масштабирована значительно.
В этой связи, консорциум срочно пытается решить вопрос и привлекает одну из крупных итальянских сервисных компаний (вне тендера) для ремонта и замены линии. Данная компания начала ‘переброску’ индийских специалистов на Карабатан.
Кто виноват?
Человек, поработавший на Кашагане или Карабатане (Болашак), знает, как строили завод и производственный комплекс на месторождении — долго, некачественно, стараясь как можно сильнее увеличить бюджет проекта.
Знакомый, трудившийся укладчиком лотков для кабеля на острове D, рассказывал, как они по несколько раз устанавливали одну ту же линию без объяснения причин. Он говорит, что ничего не менялось, разве что работа шла и деньги капали.
А об «отверточной» сборке Болашака в Атырау ходят легенды. Напомним, что оператором этапа строительства производственных объектов была итальянская Agip KCO, которую в 2010 году обвинили в многомиллионном мошенничестве. Тогда финансовая полиция сообщила, что компанией дважды были учтены одни и те же расходы по выполненным строительно-монтажным работам по объекту «Установка комплексной подготовки нефти и газа наземного завода «Болашак» на сумму $110 млн, которые в последующем планировались к возмещению за счет добываемых объемов нефти и газа».
Вряд ли так случайно совпало, что сегодня выявляются ошибки, заложенные именно при строительстве Болашак. Насколько безопасно работать на этом заводе? Наши источники сообщают, что утечку газа обнаружили не датчики, а работник, проходивший мимо, и только потом включили сигнализацию. Если на заводе не срабатывают датчики, ломаются дорогостоящие компрессоры, лопаются трубы, не пора ли делать спрос от того, кто это строил? Тем более, если потратили на эту «стройку» свыше $50 млрд.
В 2021 году NCOC отчитался об успешном завершении периода опытно-промышленной разработки. Добыча выросла до 400 тыс. б/с. Утвержден план полномасштабного освоения Кашагана. Реализация второго этапа разработки месторождения к 2030 году должно позволить увеличить добычу до 700 тыс. б/с. Есть соглашение с третьей стороной (QazaqGaz) о выборке сырого газа. Осталось только приступить к реализации проекта. Расширение Кашагана должно было помочь трудоустроить десятки тысяч казахстанцев, уволенных с Тенгиза после завершения ПБР.
https://petrocouncil.kz/pochemu-ostanovilsya-kashagan-i-kto-v-etom-vinovat/
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