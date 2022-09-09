Алматинский «поджигатель» оказался действующим пожарным

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danilov 09 Сентября 2022 в 10:03:47
«7 сентября на YouTube канале «Бәсе» размещен видеоролик «МЧС поджигает Казахстан. Установлена личность поджигателя из Алматы», где указывается что одним из поджигателей, организовавшим пожары, является сотрудник противопожарной службы Жанат Утеулиев. Указанный на видео гражданин действительно является сотрудником специализированной пожарной части №5 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы», - говорится в сообщении.
Личность установлена, им оказался старший пожарный сержант гражданской защиты Утеулиев Жанат Ергалиевич 1983 года рождения. В органах гражданской защиты работает с 2008 года.
Утеулиев задержан сотрудниками отдела полиции Жамбылского района Алматинской области и привлечен к административной ответственности по статье 505 части 1 и статье 440 части 1 КоАП РК.
«В ходе проверочных мероприятий Утеулиев Ж.Е. не смог пояснить свои действия, связанные с поджогом сухостоя, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время назначено служебное расследование», - отметили в информации.
https://kaztag.kz/ru/news/almatinskiy-podzhigatel-okazalsya-deystvuyushchim-pozharnym
На предоставленным МЧС видео мужчина рассказывает, что работает пожарным в Алматы.
"7 сентября видео со мной стало распространяться в Интернете. Я шел от Узынагаша до Енбекшиарала. В то время я жег сухую траву из-за того, чтобы в состоянии опьянения, и было холодно. Меня никто не заставлял, никто мне не говорил. Это произошло из-за алкогольного опьянения. Приношу свои извинения Казахстану и моим коллегам. Я не имею никакого отношения к другим пожарам, происходящим в Казахстане. Я признаю свою вину и сожалею. Я прошу прощения", - сказал он.
Как отметили в ведомстве, в ходе проверки Жанат Утеулиев не смог пояснить свои действия, связанные с поджогом сухостоя, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.