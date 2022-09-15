Депутаты готовы извиниться за решение о переименовании столицы в Нур-Султан

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danilov 15 Сентября 2022 в 15:16:23
О публичных извинениях перед горожанами рассказали на общественных слушаниях маслихата Нур-Султана.
Сейчас мы готовы восстановить историческую справедливость и вернуть городу прежнее название. Если мы примем это решение сегодня, думаю, это приравнивается к извинениям. Если нужны отдельные извинения, то мы их также готовы принести. Но, думаю, если решение будет принято, то такой необходимости не возникнет, – сказал секретарь столичного маслихата.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А эт дармоеды за извините ???