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Скандалы
Депутаты готовы извиниться за решение о переименовании столицы в Нур-Султан
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danilov 15 Сентября 2022 в 15:16:23
Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов сообщил, что депутаты маслихата готовы извиниться перед жителями столицы за то, что переименовали название столицы в 2019 году.
О публичных извинениях перед горожанами рассказали на общественных слушаниях маслихата Нур-Султана.
Сейчас мы готовы восстановить историческую справедливость и вернуть городу прежнее название. Если мы примем это решение сегодня, думаю, это приравнивается к извинениям. Если нужны отдельные извинения, то мы их также готовы принести. Но, думаю, если решение будет принято, то такой необходимости не возникнет, – сказал секретарь столичного маслихата.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 15.09.2022 в 21:08:52   # 803009
любой из нас за принятия неверного решения лишается должности и бабла.

А эт дармоеды за извините ???
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  Маке0912 15.09.2022 в 21:41:34   # 803015
Элементарные приспособленцы. Переименуем в Нурсулан все Ура и все за. Переименуем опять в Астану и все Ура и все за. А сколько денег угробили и опять будут грабить бюджет. И никто не будет отвечать.
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  Yerla 15.09.2022 в 22:04:48   # 803017
дааа ёбанарот бля ..
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  vvka 15.09.2022 в 22:06:38   # 803018
проституки.
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