Махинация высшей квалификации

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Гость 17 Сентября 2022 в 12:15:33
Но самое удивительное, что документы на официальных бланках и с печатями выдавали в комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки - именно этот госорган отвечает за борьбу с частными вузами, печатающими липовые дипломы. Однако, как установило служебное расследование, к торговле на самом деле причастны те, кто следит за качеством образования в стране!
То, что в комитете происходит что-то странное, выяснилось совершенно случайно. В середине августа главный эксперт управления аттестации научных кадров и мониторинга Гульжан ЕСЕНБЕКОВА должна была выдать дубликат диплома и неожиданно заметила, что в журнале регистрации получателей документов появилось целых 58 новых фамилий. И всем им якобы выдали заветные бумаги в период с 21 по 29 июля этого года.
А еще бдительный работник обратила внимание, что из журнала регистрации кто-то вырвал 13 страниц, а из сейфа пропал 61 бланк дипломов, три из которых позже были найдены испорченными. Но куда же подевались еще 58 бланков?
По всей видимости, их использовали при изготовлении официальных документов, выдаваемых Министерством образования и науки - так ведомство называлось до разделения на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Тем более что в журнале регистрации было вписано ровно 58 фамилий получателей дипломов докторов философии PhD.
Это открытие вынудило чиновников провести служебную проверку и выяснить, что именно произошло в комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки. В результате расследования была раскрыта целая схема по торговле дипломами.
Во-первых, удалось установить, что все 58 человек, получивших на бумаге звание докторов PhD, не имели на это никакого права. 33 из них ранее обращались в МОН за получением этого документа, но им было отказано по разным причинам: у кого-то был неполный пакет бумаг, другие не соответствовали по решению экспертного совета.
Но, как утверждает писатель Шолом-Алейхем, если нельзя, но очень хочется, то можно. Видимо, руководствуясь логикой драматурга, все эти 33 человека сумели найти способ получить на руки заветную бумажку. Правда, не совсем законный. При проведении проверки выяснилось, что в журнал регистрации внесли данные, будто эти люди ранее были признаны докторами PhD и даже есть приказы на этот счет. Однако в этих приказах фамилий получателей почему-то не оказалось.
Еще семеро счастливчиков ранее действительно получили дипломы докторов, но не PhD, а делового администрирования DBA. Похоже, этого им оказалось мало, поэтому они решили переквалифицироваться на PhD.
Наконец, другая группа дипломированных “докторов” из 18 человек никогда в комитет не обращалась и, соответственно, на ученую степень вообще претендовать не могла.
Каким же образом все эти люди вдруг неожиданно стали дипломированными докторами? Разумеется, их кто-то распечатал на настоящих бланках в самом комитете. Сделать это могла, например, сама Гульжан Есенбекова. Но тогда какой смысл ей было заявлять о вырванных страницах и новых записях в журнале регистрации? Однако кто-то же, получается, воспользовался ее компьютером.
Служебное расследование установило, что Есенбекова уходила в отпуск с 8 по 12 августа. 13-е и 14-е числа того же месяца были выходными днями, однако проверка показала, что компьютер, где распечатывают дипломы, был включен. Кто-то запускал технику, вводил пароль и использовал принтер.
Но кто же это мог быть? Оказалось, что жуткое рвение к работе в выходной день проявила главный эксперт Малика ЖУМАНАЗАРОВА из управления аналитической работы и международного сотрудничества. Проверяющие даже подняли записи с камер наблюдения и установили, что Малика Торехановна вынесла из здания министерства два пакета с неизвестным содержимым. В своей объяснительной Жуманазарова заявила, что действительно приходила поработать в выходной день, а когда пошла домой, захватила свои личные вещи. Вот вам первый кандидат на роль подозреваемого.
Каким же образом 58 ненастоящих докторов PhD вышли на чиновницу? Этих людей с поддельными учеными степенями тоже опросили, и некоторые из них заявили, что воспользовались услугами двух женщин, с которыми познакомились в Центре обслуживания населения “Правительства для граждан”. Зовут дамочек Алмагуль НУРГАЛИЕВА и Назгуль ШАМУРАТОВА. Их тоже пригласили на беседу, и они объяснили, что оказывают платные услуги по оформлению документов для признания зарубежных дипломов в Казахстане. Берут от тысячи долларов за единицу.
Через кого же “помогайки” делали документы? Якобы есть некая Раушан в “Центре Болонского процесса и академической мобильности” - это подведомственная Министерству образования и науки организация, которая занимается в том числе и решением вопросов узаконения полученных за рубежом дипломов.
Получается, что как минимум четыре человека могут быть причастны к выдаче поддельных дипломов: сотрудница министерства Малика Жуманазарова, некая Раушан из подведомственной организации и две посредницы из ЦОНа. И теперь самый главный вопрос: делали ли они это на свой страх и риск или им помогал кто-то из руководства?
Председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат КОБЕНОВА заявила, что на бланках дипломов не расписывалась, а печати в документах ненастоящие. На письменную просьбу прокомментировать ситуацию Гулзат Избасаровна ответила: “Добрый день. Будем знакомы” - и на этом прекратила общение.
Материалы служебного расследования переданы в правоохранительные органы, и теперь там должны разобраться, кто еще может быть причастен к продаже поддельных дипломов. Налицо несколько преступлений, в том числе подделка документов группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 385 УК), предусматривающая наказание до 4 лет лишения свободы. Ну и, возможно, халатность, повлекшая тяжкие последствия (часть 2 статьи 371), это тоже до 4 лет тюрьмы.
Одним словом, правоохранительным органам еще предстоит выяснить, кто и в чем виноват. Тем более надо понять, в период чьего руководства случился этот инцидент. Ведь Министерство образования и науки разделили еще в июне, и с того момента за высшее образование отвечает Саясат НУРБЕК, а не Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. Но в то же время председатель комитета Кобенова заняла свою должность еще осенью 2019 года, то есть до прихода в ведомство нового руководителя.
В целом ситуация анекдотичная. Сотрудники комитета, контролирующего и регулирующего работу высших учебных заведений, наказывающего вузы за любую провинность, обвиняющего частные университеты в торговле дипломами, оказались сами не прочь продать на сторону документы на 58 ученых степеней. Даже тарифы известны: от тысячи долларов за штуку. Вот вам цена всех этих громких заявлений с высоких трибун об очищении системы образования от торговцев дипломами.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/nu/2022/09/16/mahinatsiya-vysshej-kvalifikatsii
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Цитата: Софруджу от 17.09.2022 14:28:58
И почему я ни одной граммулечки не удивляюсь?
И почему я ни одной граммулечки не удивляюсь?
Потому что это нормальное явление для нашего общества , менталитет , однако . Подумаешь , дипломы продавали . Вон 17 августа в Костанае задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки и я не удивлюсь если это тоже доктор философии PhD в области юриспруденции.
Сколько веревочке не виться, все равно конец придет.
Доктрина империалистов имеет точечное направление по развалу системы образования в недружественных государствах. Неоднократно повторяю выражение их идеологии - "Развалите систему образования и страну не нужно будет завоевывать, она сама рухнет через 15 лет". Аргументом можно привести программу "Болашак", где не продуманное организаторская деятельность привела к тому, что большинство участников программы не захотели вернуться на родину и остались работать в Западных странах. Тем самым за счет государства проспонсировали специалистов для стран Запада.
В ближайшем будущем потребуются высоко квалицированные инженеры, строители, геологи и аграрии. Мир IT специалистов достаточно насыщен. Потому образование залог выживания и суверенитета страны. Если это не понимают на верхах, то грош им цена.