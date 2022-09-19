Нашли художника дешевле

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А что цветными ксерокопиями нельзя обойтись ?.
Цитата: KAN13 от 19.09.2022 14:40:21
А что цветными ксерокопиями нельзя обойтись ?.
А что цветными ксерокопиями нельзя обойтись ?.
Нахер вообще портреты этих временщиков сдались. Они что, святые или внесли какой-то ощутимый вклад в развитие страны? Кто они вообще такие? Обычные служащие, которые получают заработную плату с МОИХ налогов. Нахуй бы они усрались - хотят своих потретов, пусть заказывают за свои деньги, а не за мои деньги, которые я плачу в виде налогов этим дармоедам.