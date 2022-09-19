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Скандалы
Нашли художника дешевле
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danilov 19 Сентября 2022 в 17:08:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 19.09.2022 в 19:47:32   # 803153
До них похоже и не дошло что возводить портреты в стенах гос учреждения это не нормально в принципе
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  KAN13 19.09.2022 в 20:40:21   # 803154

А что цветными ксерокопиями нельзя обойтись ?.
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  vvka 19.09.2022 в 22:12:51   # 803155
Цитата: KAN13 от 19.09.2022 14:40:21

А что цветными ксерокопиями нельзя обойтись ?.

Нахер вообще портреты этих временщиков сдались. Они что, святые или внесли какой-то ощутимый вклад в развитие страны? Кто они вообще такие? Обычные служащие, которые получают заработную плату с МОИХ налогов. Нахуй бы они усрались - хотят своих потретов, пусть заказывают за свои деньги, а не за мои деньги, которые я плачу в виде налогов этим дармоедам.
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