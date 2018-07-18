Студенты без денег построили белку

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danilov 18 Июля 2018 в 09:21:27
Пользователи тут же принялись комментировать пост. Многие выразили восхищение молодыми людьми:
"Вот кому надо поручать все эти шедевры малой архитектуры. И казну сберегут от чрезмерных затрат, и ребята заработают немного. Але! Кому там еще город украсить?".
"Молодцы ребята! Креативно получилось! И действительно у нас столько соломы, что можно весь проспект Аль-Фараби белками утыкать".
"Наш ответ хозяевам города: за что такие деньжища заплатили, когда бесплатно и не хуже!"
"Везите ее в Астану пока там суслика не поставили".
Несколько дней назад перед выставкой "Атакент" в Алматы установили белку высотой 12 метров и весом около 12 тонн. Она изготовлена из соломы, металла и дерева. Общая стоимость инсталляции - 23 миллиона тенге. Белка должна простоять около девяти месяцев, до первых морозов.
Возведение нового арт-объекта вызвало неоднозначную реакцию среди горожан.
Комментарии, по рейтингу, по дате
По ходу и сейчас мало что изменилось
Цитата: Денис222 от 18.07.2018 09:39:41Точно аж до белочки допились
Возможно предыдущую белку также соорудили...а деньги попилили...не удивляюсь.
Возможно предыдущую белку также соорудили...а деньги попилили...не удивляюсь.
хватит белочек, давайте лисичек
Цитата: Aлекс от 18.07.2018 09:49:37вы букву л с п не перепутали?
хватит белочек, давайте лисичек
хватит белочек, давайте лисичек
Как стог сена за 24 ляма с гос бюджетва покупать.
Тфу....
Студенты прикалываются, понятно.
На эти деньги можно было ещё одну общагу начать строить.
Только у нас в РК стог сена стоит 24 миллиона
Благодаря одной подписи чинуши.
Дядя Нурик 18.07.2018 в 14:36:27 # 685916