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Скандалы
Студенты без денег построили белку
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danilov 18 Июля 2018 в 09:21:27
"Студенты без денег построили белку в поле и сэкономили 23 миллиона тенге", - написал он под видео, на котором молодые ученые приглашают всех желающих посетить "День поля".



Пользователи тут же принялись комментировать пост. Многие выразили восхищение молодыми людьми:

"Вот кому надо поручать все эти шедевры малой архитектуры. И казну сберегут от чрезмерных затрат, и ребята заработают немного. Але! Кому там еще город украсить?".

"Молодцы ребята! Креативно получилось! И действительно у нас столько соломы, что можно весь проспект Аль-Фараби белками утыкать".

"Наш ответ хозяевам города: за что такие деньжища заплатили, когда бесплатно и не хуже!"

"Везите ее в Астану пока там суслика не поставили".

Несколько дней назад перед выставкой "Атакент" в Алматы установили белку высотой 12 метров и весом около 12 тонн. Она изготовлена из соломы, металла и дерева. Общая стоимость инсталляции - 23 миллиона тенге. Белка должна простоять около девяти месяцев, до первых морозов.

Возведение нового арт-объекта вызвало неоднозначную реакцию среди горожан.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 18.07.2018 в 09:27:53   # 685866
День белки.
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  Viktor11 18.07.2018 в 09:37:21   # 685869
Всегда "белочка" считалась помешательством рассудка...
По ходу и сейчас мало что изменилось
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  Денис222 18.07.2018 в 09:39:41   # 685870
Возможно предыдущую белку также соорудили...а деньги попилили...не удивляюсь.
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  Viktor11 18.07.2018 в 09:42:31   # 685871
Цитата: Денис222 от 18.07.2018 09:39:41
Возможно предыдущую белку также соорудили...а деньги попилили...не удивляюсь.
Точно аж до белочки допились
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  Aлекс 18.07.2018 в 09:49:37   # 685873

хватит белочек, давайте лисичек
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  Zoggyla 18.07.2018 в 10:07:54   # 685875
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  Маке0912 18.07.2018 в 13:44:23   # 685902
У нас у чиновников больше дело нет.
Как стог сена за 24 ляма с гос бюджетва покупать.
Тфу....
Студенты прикалываются, понятно.
На эти деньги можно было ещё одну общагу начать строить.
Только у нас в РК стог сена стоит 24 миллиона
Благодаря одной подписи чинуши.
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  Дядя Нурик 18.07.2018 в 14:36:27   # 685916
Вот поэтому Зынзына надо удерживать от таких затрат на ветер... Они там в болашаке может только этому и учились?)
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