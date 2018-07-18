В Кремле отказались комментировать зонт Путина

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danilov 18 Июля 2018 в 10:29:47
Однако источник издания в Кремле объяснил казус, ставший темой обсуждения в соцсетях. Напомним, в момент, когда лидеры стран поздравляли футболистов с завершением мундиаля, над стадионом "Лужники" начался проливной дождь. Над головой Путина раскрыли зонт, забыв про президента Франции Эммануэля Макрона и президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.
"Просто если это комментировать, то невольно придется критиковать охрану высоких иностранных гостей. Вообще, позаботиться о зонте высокопоставленного лица должна именно личная охрана. На ней лежит ответственность за жизнь и здоровье охраняемого. Защищать надо не только от пуль, но и от ветра, града, молнии, дождя. Если вы заметили, охрана ВВП часто даже располагается так, чтобы он не оказался на сквозняке и его не продуло", - сказал источник "МК".
"Обратили внимание, как быстро, "из ниоткуда" зонтик достал сотрудник, стоявший спиной к президенту? - продолжил источник. - Как ловко раскрыл и как держал над ним, не спуская при этом глаз с периметра? Высшее мастерство! А сам зонт как хорош - большой, под ним, как в сказке под грибом, можно было уместить всех. Так что и тут претензий нет".
Издание отмечает, что в зависимости от прогнозов погоды у одного из сотрудников ФСО всегда имеется наготове плащ, пальто или что-то еще. Что касается зонта, он всегда есть в машине, на которой везут президента. Представители ФСО знали прогноз погоды на 15 июля, так что зонт был у них с собой.
При этом сотрудники ФСО не обязаны иметь в запасе одежду и зонты для иностранных президентов. Это может выглядеть навязчиво.
"Охрана некоторых высокопоставленных иностранных гостей вообще против, чтобы их подопечным, так сказать, что-то предлагали "со стороны". Так что все вопросы к охране Макрона и Грабар-Китарович. Почему они не смотрели прогноз погоды? Почему не взяли с собой зонты?
Забавно, но у президента Франции есть даже пуленепробиваемый зонт. Но ни его, ни самый простой зонтик охрана в "командировку" почему-то не взяла", - говорится в статье.
http://www.mk.ru/politics/2018/07/16/v-kremle-opravdalis-za-zont-putina-na-finale-chm2018.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 18.07.2018 в 12:32:10 # 685892
Просто у Путина дольновиднее. Они и погоду заранее чуют.
Цитата: Маке0912 от 18.07.2018 13:58:00Они вместо твитера на рп5 ходют.
Охрана и свита у каждого президента своя.
Просто у Путина дольновиднее. Они и погоду заранее чуют.
Охрана и свита у каждого президента своя.
Просто у Путина дольновиднее. Они и погоду заранее чуют.