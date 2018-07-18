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Скандалы
Дайвер, которого Илон Маск назвал "педофилом", собирается судиться
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danilov 18 Июля 2018 в 12:35:47
Британский дайвер Верн Уонсорт, который помогал спасти 12 мальчиков из пещеры в Таиланде, намерен судиться с предпринимателем Илоном Маском после оскорблений в Twitter, сообщает Reuters.



По его словам, он уже разговаривал по этому вопросу с британскими и американскими юристами.

"Я не могу это оставить просто так", - говорит дайвер.

Между тем на фоне скандала акции компании Tesla в понедельник упали на 3,5 процента, выбив около 2 миллиардов долларов из стоимости фирмы. Аналитики заявили СМИ, что комментарии Маска вызывают озабоченность, что он отвлекается от основного бизнеса компании - производства электромобилей.

Как сообщалось ранее, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал "педофилом" британского дайвера Верна Уонсорта, после того, как тот раскритиковал его план по созданию мини-субмарины для вызволения юных футболистов.

Reuters
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