Страна большого распила. Зачем в Алматы постоянно меняют бордюры?

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danilov 18 Июля 2018 в 16:37:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.07.2018 в 19:46:47 # 686015
Вместо того, чтобы продвигаться вперед и прокладывать новые качественные дороги, страна топчится на месте замазывая одни и те же дыры чем попало.
Дело то не в распиле бюджета, а в полной умственной отсталости и неспособности мыслить дальше своей тарелки с бешбамаком!
Огромные деньжища проще закопать в одном и том же месте, вместо того чтобы включить мозг и поработать этим местом, ради которого их сажают в кабинеты. Но нет. Желание чиновника недумать ни о чем, кроме своевременного усвоения бюджета, ради повышения оного и неупущения выгоды.
Двадцать один палец в род положат и пихать еще будут, лиж бы потог денег не прикратился. А ради чего и для чего эти деньги тратятся всем просто насрать. Главно пантануться нехило на очередном фееричном тое!
Дядя Нурик 18.07.2018 в 23:19:14 # 686033
MишаМашкевич 19.07.2018 в 00:45:57 # 686039
Цитата: КЕДЫ от 19.07.2018 00:33:46а он по слухам уже тогда по головке получил. Щя вроде не лезет. У него с другим конфликт был. Наверное бабки и друзья решили все. Но точно не этот,не тот уровень
Кстати друга зына выпустили. Вместо 13 три даже не отсидел
Кстати друга зына выпустили. Вместо 13 три даже не отсидел