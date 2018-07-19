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Скандалы
Страна большого распила. Зачем в Алматы постоянно меняют бордюры?
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danilov 18 Июля 2018 в 16:37:24
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  старик 18.07.2018 в 18:25:42   # 686003
Шымкент - первооткрыватель этого бизнеса!
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  alpha_portal 18.07.2018 в 19:46:47   # 686015
Неиссякаемый источник распила.
Вместо того, чтобы продвигаться вперед и прокладывать новые качественные дороги, страна топчится на месте замазывая одни и те же дыры чем попало.
Дело то не в распиле бюджета, а в полной умственной отсталости и неспособности мыслить дальше своей тарелки с бешбамаком!
Огромные деньжища проще закопать в одном и том же месте, вместо того чтобы включить мозг и поработать этим местом, ради которого их сажают в кабинеты. Но нет. Желание чиновника недумать ни о чем, кроме своевременного усвоения бюджета, ради повышения оного и неупущения выгоды.
Двадцать один палец в род положат и пихать еще будут, лиж бы потог денег не прикратился. А ради чего и для чего эти деньги тратятся всем просто насрать. Главно пантануться нехило на очередном фееричном тое!
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  Дядя Нурик 18.07.2018 в 23:19:14   # 686033
Зачем, зачем? Потому что потому что... Читаю нашу историю из разных источников: всю жизнь у нас так было раньше: воровали у друг друга, хвастались, завидовали, своих с одного рода подтягивали...
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  КЕДЫ 19.07.2018 в 00:33:46   # 686037
Кстати друга зына выпустили. Вместо 13 три даже не отсидел
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  MишаМашкевич 19.07.2018 в 00:45:57   # 686039
Цитата: КЕДЫ от 19.07.2018 00:33:46
Кстати друга зына выпустили. Вместо 13 три даже не отсидел
а он по слухам уже тогда по головке получил. Щя вроде не лезет. У него с другим конфликт был. Наверное бабки и друзья решили все. Но точно не этот,не тот уровень
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