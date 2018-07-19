В КГД рассказали о хозяине парижской квартиры за 65 миллионов евро

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Гость 19 Июля 2018 в 16:25:08
Мы отправляли запрос коллегам во Францию, ответ пришел. Но налогоплательщик не разрешает нам разглашать его данные, поэтому мы не можем сообщить. Это налоговая тайна. Законным путем была приобретена (квартира), уплачены налоги. Он показал свой доход, с которого были уплачены налоги. Это его свободные деньги. Это не правительственный человек", - сообщил заместитель председателя КГД Мади Такиев, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее иностранные СМИ сообщали, что представитель правительства Казахстана якобы купил квартиру в Париже за 65 миллионов евро. Сообщалось, что жилье в пешей доступности от Елисейских полей. Площадь квартиры - 1 200 квадратных метров. В ней пять спален, пять санузлов, имеются SPA-зона, отдельные помещения для обслуживающего персонала, комната для охраны, пуленепробиваемые стекла, а также пятиметровое бронированное убежище.
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов позже заявил, что недвижимость не могла быть получена за государственные деньги. Новости о покупке он назвал "слухами, основанными на заявлении некоего маклера".
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kgd-rasskazali-hozyaine-parijskoy-kvartiryi-65-millionov-349497/
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В общем спрыгнули и концы в воду.