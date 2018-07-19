Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
После инцидента с адвокатом Умаровой уволены трое сотрудников прокуратуры Алматы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 19 Июля 2018 в 17:20:40
После инцидента с адвокатом Умаровой уволены трое сотрудников прокуратуры Алматы

Среди уволенных – и.о. прокурора Бостандыкского района. Прокурор Алматы отправил Айман Умаровой официальное извинение.

Трое сотрудников прокуратуры Алматы освобождены от должностей после инцидента с ответом на обращение адвоката Айман Умаровой, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"Приказом прокурора города трое сотрудников, в том числе и.о. прокурора Бостандыкского района, освобождены от занимаемых должностей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Алматы Берик Жуйриктаев отправил Айман Умаровой письмо с официальным извинением.

"Обращение Умаровой было рассмотрено объективно, её доводы удовлетворены, процессуальное решение по уголовному делу отменено, даны указания", – добавили в прокуратуре.

Адвокат Айман Умарова 18 июля на своей странице в Facebook сообщила, что прокуратура Бостандыкского района прислала оскорбительный ответ на жалобу о незаконных действиях следователя по делу о гибели девочки.

"Прокуратура Бостандыкского района выслала ответ по моей жалобе на действия (бездействие) следователя УВД Бостандыкского района Барбосын, который почти два года расследует уголовное дело по факту смерти шестилетней Янушайте Эвелины по статье 317, часть 3 УК РК – "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработникам, повлекшее смерть". В ответе ко мне обращаются как к Пупкиной Залупкиной", – написала она.

В 2016 году в Алматы умерла первоклассница Эвелина Янушайте, потому что врачи не сумели поставить правильный диагноз. Медики говорили, что у девочки ангина, но она болела раком крови.

https://informburo.kz/novosti/posle-incidenta-s-advokatom-umarovoy-uvoleny-troe-sotrudnikov-prokuratury-almaty-73805.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GogaAshkenaz 19.07.2018 в 18:21:12   # 686214
Станут судьями, делов-то... ))
поощрить | покарать
  Zoggyla 19.07.2018 в 18:22:58   # 686217
Ну и где тот скандальной ответ?
поощрить | покарать
  МишкаНаСевер 19.07.2018 в 21:23:49   # 686262
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 19.07.2018 в 21:34:23   # 686264
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь