После инцидента с адвокатом Умаровой уволены трое сотрудников прокуратуры Алматы

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KAN13 19 Июля 2018 в 17:20:40
Среди уволенных – и.о. прокурора Бостандыкского района. Прокурор Алматы отправил Айман Умаровой официальное извинение.
Трое сотрудников прокуратуры Алматы освобождены от должностей после инцидента с ответом на обращение адвоката Айман Умаровой, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
"Приказом прокурора города трое сотрудников, в том числе и.о. прокурора Бостандыкского района, освобождены от занимаемых должностей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурор Алматы Берик Жуйриктаев отправил Айман Умаровой письмо с официальным извинением.
"Обращение Умаровой было рассмотрено объективно, её доводы удовлетворены, процессуальное решение по уголовному делу отменено, даны указания", – добавили в прокуратуре.
Адвокат Айман Умарова 18 июля на своей странице в Facebook сообщила, что прокуратура Бостандыкского района прислала оскорбительный ответ на жалобу о незаконных действиях следователя по делу о гибели девочки.
"Прокуратура Бостандыкского района выслала ответ по моей жалобе на действия (бездействие) следователя УВД Бостандыкского района Барбосын, который почти два года расследует уголовное дело по факту смерти шестилетней Янушайте Эвелины по статье 317, часть 3 УК РК – "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработникам, повлекшее смерть". В ответе ко мне обращаются как к Пупкиной Залупкиной", – написала она.
В 2016 году в Алматы умерла первоклассница Эвелина Янушайте, потому что врачи не сумели поставить правильный диагноз. Медики говорили, что у девочки ангина, но она болела раком крови.
https://informburo.kz/novosti/posle-incidenta-s-advokatom-umarovoy-uvoleny-troe-sotrudnikov-prokuratury-almaty-73805.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 19.07.2018 в 18:21:12 # 686214
МишкаНаСевер 19.07.2018 в 21:23:49 # 686262
Цитата: Zoggyla от 19.07.2018 18:22:58
Ну и где тот скандальной ответ?
Ну и где тот скандальной ответ?
На тенгри скрин есть
Цитата: МишкаНаСевер от 19.07.2018 21:23:49благодарю
На тенгри скрин есть
Цитата: Zoggyla от 19.07.2018 18:22:58
Ну и где тот скандальной ответ?
Ну и где тот скандальной ответ?
На тенгри скрин есть