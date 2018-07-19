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Скандалы
Charlie Hebdo сравнил сборную Франции с обезьянами
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danilov 19 Июля 2018 в 22:33:16
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo посвятил свежий номер победе сборной Франции на чемпионате мира по футболу. Издание вынесло на обложку карикатуру с игроками национальной команды, изобразив их с головой президента Франции Эммануэля Макрона, который самоотверженно болел на трибуне в финале мундиаля.



На другой карикатуре сборная изображена в виде обезьян, которые путают кубок мира с бананом. На ней животные в синей форме получают главную награду чемпионата мира. «Банан!» — восклицает один из них. «Это апельсин!» — считает другой.

Сборная Франции одержала победу на чемпионате мира 15 июля. В финале она обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Лучшим игроком турнира был назван хорват Лука Модрич, лучшим молодым игроком — француз Килиан Мбаппе.

После победы Франции в сети разразилась дискуссия о том, можно ли считать «французской» победу на мундиале. Критики указывали на африканское происхождение многих игроков сборной. Их оппоненты отмечали, что практически все футболисты национальной команды родились во Франции и являются воспитанниками местных футбольных клубов.
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  Софруджу 19.07.2018 в 22:51:48   # 686281
Журнал дурацкий и карикатуры дурацкие. Причём обе
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  старик 19.07.2018 в 23:03:49   # 686288
Quote:
Критики указывали на африканское происхождение многих игроков сборной. Их оппоненты отмечали, что практически все футболисты национальной команды родились во Франции и являются воспитанниками местных футбольных клубов.
Я прочитал, что из 23 заявленных игроков 17-выходцы из африканских стран. В принципе ничего удивительного: почти все национальные сборные французов имеют такой состав. Уж не знаю почему. А шарли-помойка!
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  Пермяк 19.07.2018 в 23:54:01   # 686296
старик, ну ты что?

Quote:
почти все национальные сборные французов имеют такой состав. Уж не знаю почему.


Пойди-ка, перебегай нигера!
Быстрее лошадь мылом изойдёт.

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