Charlie Hebdo сравнил сборную Франции с обезьянами

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danilov 19 Июля 2018 в 22:33:16
На другой карикатуре сборная изображена в виде обезьян, которые путают кубок мира с бананом. На ней животные в синей форме получают главную награду чемпионата мира. «Банан!» — восклицает один из них. «Это апельсин!» — считает другой.
Сборная Франции одержала победу на чемпионате мира 15 июля. В финале она обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Лучшим игроком турнира был назван хорват Лука Модрич, лучшим молодым игроком — француз Килиан Мбаппе.
После победы Франции в сети разразилась дискуссия о том, можно ли считать «французской» победу на мундиале. Критики указывали на африканское происхождение многих игроков сборной. Их оппоненты отмечали, что практически все футболисты национальной команды родились во Франции и являются воспитанниками местных футбольных клубов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Критики указывали на африканское происхождение многих игроков сборной. Их оппоненты отмечали, что практически все футболисты национальной команды родились во Франции и являются воспитанниками местных футбольных клубов.Я прочитал, что из 23 заявленных игроков 17-выходцы из африканских стран. В принципе ничего удивительного: почти все национальные сборные французов имеют такой состав. Уж не знаю почему. А шарли-помойка!
Quote:
почти все национальные сборные французов имеют такой состав. Уж не знаю почему.
Пойди-ка, перебегай нигера!
Быстрее лошадь мылом изойдёт.