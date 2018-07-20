В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман?

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Гость 21 Июля 2018 в 07:28:39
C канистрами на АЗС сейчас почти никто не приезжает — только если есть надобность заправить некую технику (например, мотоблок или бензотриммер). Соответственно, основная претензия со стороны автомобилистов звучит примерно так: «У моей машины — 50-литровый топливный бак. Но при заправке “под пробку” влезли все 60! Как такое может быть?»
Спрашивали — отвечаем! Такая ситуация не всегда означает, что вас обманули. Для примера возьмём псевдокроссовер Lada XRAY. Согласно данным производителя, объём топливного бака этой модели составляет всего 50 литров. Однако владельцы «высоких хэтчбеков» заметили, что паспортный показатель существенно отличается от реального.
Один из дотошных хозяев даже провёл эксперимент — проехал до полного «обсыхания», а затем заправил машину из канистры. (Предупреждаем: такие исследования вредны для топливного насоса). Оказалось, что из-за длинной горловины Lada XRAY может заглотить все 60 литров бензина.
Кстати, такого же результата добились наши коллеги из «Авторевю». По их данным, в XRAY при заправке «до отсечки» влезает 55 литров «девяносто пятого», а если постараться, удерживая пистолет под определённым углом, — 61 литр. Для справки, в Lada Vesta при паспортном объёме 55 литров поместилось 58.
А если действительно обманули?
Скажем, водитель решил заправиться, когда лампочка, призывающая заехать на АЗС, даже не зажглась (на Lada XRAY это происходит, когда остаток топлива составляет 6-7 литров). А оператор после заправки «до полного» просит оплатить 70 литров бензина! Такую разницу никак не оправдать расхождением паспортных и реальных параметров.
К сожалению, в такой ситуации большинство водителей не считают нужным доказывать свою правоту, а просто перестают ездить туда, где их однажды обманули. А зря. На любой автозаправочной станции есть мерник (на фото), которым может воспользоваться каждый клиент, чтобы проверить точность конкретной топливораздаточной колонки.
Можно приехать на АЗС и взять мерник. Они должны быть на каждой АЗС, их проверяют каждый год, на них должны быть сертификаты и документы. [...] Мерник на АЗС должны предоставить по первому требованию!
Дмитрий Курзанцев
лидер общественной организации «Гражданский контроль качества топлива»
Процесс проверки прост: пройти на кассу, попросить мерник, заказать 10 литров топлива и, вернувшись обратно, прямо из пистолета наполнить 10-литровую ёмкость. И сравнить, сколько бензина реально налили, исходя из разницы между показаниями колонки и мерника. (Вообще, перед замером мерник желательно пролить топливом, но этого обычно никто не делает.)
«По поводу пролитого топлива, то, как правило, оплачивает тот, кто хочет проверить. Но на некоторых АЗС [замер] могут оплатить за счёт заправки», — уточняет Дмитрий Курзанцев. И добавляет, что доказать недолив топлива при помощи мерника проще некуда. И в случае, если обман будет доказан, заправке грозит наказание.
Хочу добиться правоты: что делать?
С клиентом, который попросил мерник, сотрудники АЗС стараются договориться «на берегу»: «Скорее всего, спор закончится, как только клиент попросит провести “контрольный замер отпуска” — обычно продавец кассир просто делает перерасчёт», — рассказал «Авто Mail.Ru» представитель Росстандарта.
Впрочем, когда кассир не спешит идти навстречу обманутому клиенту, есть несколько вариантов развития событий — в зависимости от того, какого итога хочет добиться автомобилист. Эти варианты для «Авто Mail.Ru» озвучил автоюрист Дмитрий Славнов:
Если хотите, чтобы на этой АЗС просто не было недолива: взять кассовый чек и написать заявление контролёрам из Роспотребнадзора. Чем больше будет жалоб на конкретную АЗС, тем больше шансов, что её проверят и накажут.
Если хотите вернуть деньги или долить недостающие литры: обратиться на кассу и попросить желаемое. Если оператор отказывается, писать заявление генеральному директору АЗС, требуя долить топливо или вернуть деньги.
В последнем случае оператор может отказаться принять заявление, и тогда важно получить письменный отказ. Но сотрудник АЗС вряд ли согласится писать какие-либо бумаги по требованию клиента. Останется единственный вариант — направить исковое заявление (часто хватает досудебной претензии) и требовать возврата топлива или денег через суд.
Для справки: массовый недолив — это мошенничество, сбой конкретной колонки и небольшой разовый недолив — административное правонарушение. Поэтому можно вызвать на место полицию, но зафиксировать недолив полицейские не могут — у них нет соответствующего оборудования. А ещё вам придется посетить отделение, чтобы составить заявление.
Чтобы добиться составления административного протокола непосредственно на месте, нужно иметь доказательства обмана со стороны АЗС — мерную канистру (или вышеупомянутый мерник), показания колонки, кассовый чек. Также желательно привлечь свидетелей. Этот же комплект доказательств необходимо иметь и для суда.
А много ли недоливают?
«Чем более усложняется техника на заправках, тем, оказывается, проще обманывать. Вплоть до того, что есть даже такие способы и уловки, когда оператор индивидуально подходит, кого и на сколько обмануть — он может задать недолив конкретно для этой машины, потом — через две и так далее», — рассказывал «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
В пользу недобросовестных продавцов отчасти работает нынешнее законодательство. Недоливами занимается Роспотребнадзор. Который, однако, не ходит на заправки, потому что нет соответствующей практики. Метрологические требования — компетенция Росстандарта, но он может проверять каждую АЗС только каждые 3 года! И то после предварительного предупреждения.
Некоторые заправщики, скажем так, воспользовались этим приемом для того, чтобы каким-то образом повлиять на свое ценообразование и на маржинальность, потому что были убытки. В любом случае, этому нет оправдания
Илья Мороз
глава правления некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам»
Впрочем, после нашумевшей проверки, которую провели представители Федерации автовладельцев России, ситуация несколько исправилась. «Вообще, после той публикации ФАР сейчас идут массовые проверки по недоливу по всей стране», — подтвердил Дмитрий Курзанцев, лидер общественной организации «Гражданский контроль качества топлива».
И это только начало! Как сообщает «Коммерсант», окончательно искоренить обман помогут новые штрафы. Росстандарт предлагает взыскивать 1% от годового оборота АЗС, а при повторном нарушении — 3%. «Главное — не допустить субъективного мнения и не наказать оборотными штрафами те компании, которые не виноваты», — резюмирует Илья Мороз.
https://auto.mail.ru/article/69581-v_50-litrovyi_benzobak_na_azs_zapravili_ 60_litrov_eto_obman/
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