«Побеждаем – немец, уступаем – мигрант»: Озил ушел из сборной

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danilov 23 Июля 2018 в 18:24:13
Спустя неделю после завершения чемпионата мира большой футбол всколыхнул скандал. Один из самых титулованных сборной Германии — атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил завершил свои выступления за национальную команду. Футболист, которому 15 октября исполнится 30 лет, принял решение об уходе не по спортивным соображениям.
Все началось с фотографии игрока с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Родивший в Гельзенкирхене футболист имеет турецкие корни, исповедует ислам суннитского толка, читает Коран и совершает намаз пять раз в день. Тем не менее, в Германии за снимок с главой другого государства, который был опубликован в начале мая, хавбека раскритиковали.
Вместе с Озилом с президентом Турции фотографировался еще один полузащитник чемпионов мира — 2014 Илкай Гюндоган. Негативно отнеслись к снимку игроков несколько немецких политиков. Выступил с заявлением даже глава футбола в стране — президент Немецкого футбольного союза (DFB) Рихард Гриндель.
«DFB уважает особое положение наших игроков, имеющих иностранное происхождение, но DFB придерживается ценностей, которые должным образом не соблюдаются господином Эрдоганом.
Поэтому нехорошо, чтобы игроки нашей национальной команды были использованы для его предвыборной кампании», — отмечал функционер в своем твиттере.
После провала на чемпионате мира в России, где действующие обладатели золотых медалей заняли последнее место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Корее, давление на игроков усилилось. Озил не выдержал и опубликовал несколько больших писем в социальных сетях, где объяснил свою позицию.
«Последние несколько недель я формулировал мысли по поводу произошедшего. Сегодня я хочу поделиться ими с вами.
Как у многих людей, мои корни уходят в несколько стран. Хоть я и вырос в Германии, мои предки жили в Турции. У меня два сердца: одно немецкое, другое — турецкое.
В детстве моя мать учила меня всегда уважать свои корни, никогда не забывать, откуда я родом. Я до сих пор помню это и сохраняю эти ценности», — начал свое послание футболист.
«В мае я увиделся с Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного мероприятия. Впервые мы встретились в 2010 году, когда турецкий президент вместе с Ангелой Меркель смотрел матч Германия — Турция в Берлине. После этого наши пути неоднократно пересекались.
Я понимаю, что мое фото с Эрдоганом вызвало большой резонанс в немецких СМИ. Хоть некоторые люди обвиняют меня во лжи и предательстве, мое фото не имело политического подтекста», — отметил игрок лондонского «Арсенала», добавив, что снимок отображает уважение футболиста к властям его семьи
«Я — футболист, а не политик. Наша встреча не была направлена на то, чтобы поддержать курс Эрдогана. Более того, мы общались о других вещах, о футболе, ведь Эрдоган и сам играл в юности.
Немецкие СМИ изобразили все иначе, но правда заключается в том, что я не мог не встретиться с президентом Турции. Это было бы неуважением к моим корням, к моим предкам, которые бы гордились тем, кем я стал.
Для меня совершенно неважно, кто занимает пост президента. Важно, что это — президент. Я должен уважать власти страны.
Уверен, что со мной согласятся королева Англии и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которые принимали Эрдогана в Лондоне. Будь-то президент Германии или Турции, моя позиция была бы одинаковой», — отметил футболист.
https://m.gazeta.ru/sport/2018/07/23/a_11862319.shtml1