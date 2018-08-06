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Скандалы
Абитуриент поступил на грант с 25 баллами в Казахстане.
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Гоги80 06 Августа 2018 в 14:34:26
В 2018 году образовательные гранты получили 862 представителя казахской диаспоры, передает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно описанию, квоты выделены для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан.

Самый высокий балл среди этнических казахов, которые не являются гражданами РК и решили получить казахстанское образование, у двух абитуриентов со 133 баллами. Они будут обучаться по специальностям "Организация перевозок и движения транспорта" и "Общая медицина".

Самые низкие баллы среди диаспоры составляют 25 и 26 баллов. Набравший 25 баллов абитуриент поступил на специальность "Физическая культура и спорт". Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение". Среди поступивших есть абитуриенты, набравшие 27, 29, 31 и 33 балла.

Профессию стоматолога выбрали сразу несколько человек с довольно высокими баллами - 132, 129, 128 и ниже. Абитуриенты с высокими баллами также поступили на специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение", "Информационные системы" и "Авиационная техника и технологии".

Стоит отметить, что 290 человек из числа казахской диаспоры получили гранты по образовательным специальностям, 242 - по техническим и только трое выбрали право.

Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 06.08.2018 в 14:56:27   # 688437
свои граждане в сторону, надо иностранцев учить.
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  МишкаНаСевер 06.08.2018 в 15:06:36   # 688446
Quote:
Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение"

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  Alexiss 06.08.2018 в 15:48:30   # 688460
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  KAN13 06.08.2018 в 15:50:31   # 688462
Цитата: 332-712 от 06.08.2018 14:56:27
свои граждане в сторону, надо иностранцев учить.


Наших граждан выучит Россия , за счет бюджета РФ . В РФ они и останутся , у нас останутся "физвосники" .
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  Manitu 06.08.2018 в 16:13:00   # 688468
Цитата: МишкаНаСевер от 06.08.2018 15:06:36
[quote]Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение"

Дошкольное обучение не самое страшное
"Организация перевозок и движения транспорта","Общая медицина","Авиационная техника и технологии". Вот когда они начнут нас лечить и возить, вот тогда точно
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