Абитуриент поступил на грант с 25 баллами в Казахстане.

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Гоги80 06 Августа 2018 в 14:34:26
Самый высокий балл среди этнических казахов, которые не являются гражданами РК и решили получить казахстанское образование, у двух абитуриентов со 133 баллами. Они будут обучаться по специальностям "Организация перевозок и движения транспорта" и "Общая медицина".
Самые низкие баллы среди диаспоры составляют 25 и 26 баллов. Набравший 25 баллов абитуриент поступил на специальность "Физическая культура и спорт". Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение". Среди поступивших есть абитуриенты, набравшие 27, 29, 31 и 33 балла.
Профессию стоматолога выбрали сразу несколько человек с довольно высокими баллами - 132, 129, 128 и ниже. Абитуриенты с высокими баллами также поступили на специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение", "Информационные системы" и "Авиационная техника и технологии".
Стоит отметить, что 290 человек из числа казахской диаспоры получили гранты по образовательным специальностям, 242 - по техническим и только трое выбрали право.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 06.08.2018 в 15:06:36 # 688446
Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение"
Цитата: МишкаНаСевер от 06.08.2018 15:06:36
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Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение"
Одно радует, в физкультуре он наверняка силен
Цитата: 332-712 от 06.08.2018 14:56:27
свои граждане в сторону, надо иностранцев учить.
свои граждане в сторону, надо иностранцев учить.
Наших граждан выучит Россия , за счет бюджета РФ . В РФ они и останутся , у нас останутся "физвосники" .
Цитата: МишкаНаСевер от 06.08.2018 15:06:36
[quote]Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение"
[quote]Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение"
Дошкольное обучение не самое страшное
"Организация перевозок и движения транспорта","Общая медицина","Авиационная техника и технологии". Вот когда они начнут нас лечить и возить, вот тогда точно