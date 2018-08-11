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Скандалы
Жириновский назвал «преступлением» телешоу Малахова и призвал их запретить
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danilov 11 Августа 2018 в 07:58:58
Москва, 9 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал телеведущего Андрея Малахова, назвав его телепередачи «информационными помоями». Об этом говорится в заявлении Жириновского, распространенного пресс-службой ЛДПР.

Жириновский заявил, что телешоу Малахова «Прямой эфир» является ударом по жителям России. По его словам, Малахов эксплуатирует «низменные и грязные инстинкты человека», которое вызывает у граждан желание посплетничать.

«Не кажется ли вам странным, что канал, существующий на государственные деньги, никак не может отказаться от трансляции информационных и эмоциональных помоев? Да еще в прайм-тайм», — сказал лидер ЛДПР.

Кроме того, Жириновский выразил мнение, что влияние программ Малахова жителей России можно «приравнять к преступлению», передает «ФедералПресс».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 11.08.2018 в 12:14:36   # 689207
Телевидение всегда было воспитывающим. Советское телевидение воспитывало советский патриотизм, культуру, эрудицию и любознательность. Отсюда такое разнообразие: "В мире животных", "Хочу всё знать", "Музыкальный киоск", "Сельский час", "Здоровье", Клуб путешественников", "Служу советскому Союзу" и т.д. Т.е. из всех сфер понемногу. Причём строго научно, без всяких там обрезаний в прямом эфире и обучения актам дефекации в прямом эфире. Нынешнее телевидение воспитывает потребителя, поддерживает низменные инстинкты, растит быдло. И в этом тоже преуспевает.
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  Нана 11.08.2018 в 12:14:48   # 689208
Ах, как не нравиться народное расследование благодаря шоу Малахова
https://www.youtube.com/watch?v=xcSkKMaE5Bg
https://www.youtube.com/watch?v=WL0IrfGPMbI
https://www.youtube.com/watch?v=LU8Q5G0R3Ys
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