Жириновский назвал «преступлением» телешоу Малахова и призвал их запретить

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danilov 11 Августа 2018 в 07:58:58
Жириновский заявил, что телешоу Малахова «Прямой эфир» является ударом по жителям России. По его словам, Малахов эксплуатирует «низменные и грязные инстинкты человека», которое вызывает у граждан желание посплетничать.
«Не кажется ли вам странным, что канал, существующий на государственные деньги, никак не может отказаться от трансляции информационных и эмоциональных помоев? Да еще в прайм-тайм», — сказал лидер ЛДПР.
Кроме того, Жириновский выразил мнение, что влияние программ Малахова жителей России можно «приравнять к преступлению», передает «ФедералПресс».
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://www.youtube.com/watch?v=xcSkKMaE5Bg
https://www.youtube.com/watch?v=WL0IrfGPMbI
https://www.youtube.com/watch?v=LU8Q5G0R3Ys