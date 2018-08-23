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Скандалы
Модель из Азербайджана продаст девственность на радость маме
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GoodZone 23 Августа 2018 в 10:36:27
Азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде решила продать девственность, чтобы обеспечить свое будущее. Соответствующее объявление она разместила на специальном сайте Cinderella Escorts.



В видеоролике, прикрепленном к посту, модель рассказала о мотивах своего поступка. По словам Мамедзаде, на вырученные деньги она собирается купить дом, в котором могла бы жить вместе с матерью.



«До сих пор моя мама делала все для меня, и теперь моя очередь сделать так, чтобы она гордилась мной», — пояснила девушка.



Она также добавила, что хотела бы путешествовать с ней по всему миру, переехать в США и продолжить модельную карьеру. Кроме того, Мамедзаде намерена открыть приют для бездомных собак.

Стартовая цена, по условиям сайта, 100 тысяч евро, но сумма сделки может измениться. Выигравший аукцион человек проведет с девушкой ночь в любом из отелей Германии.

Как отмечает агентство, Мамедзаде сейчас живет и работает в Турции, сотрудничает с агентством Brave Model Management, принимает участие во многих модных показах зарубежных брендов и рекламных роликах.



http://www.cinderella-escorts.com/en/sedcard/maria
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 23.08.2018 в 10:43:39   # 690795
Ужас какой
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  Максимыч 23.08.2018 в 10:48:54   # 690796
Золотая п. что ли? Фигура какая-то мальчуковская, так что нет, спасибо.
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  332-712 23.08.2018 в 10:52:45   # 690798
было бы что продавать...
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  Yerla 23.08.2018 в 10:53:47   # 690799
мдя .. не понимаю Я эту истерию с продажей девственной плевы .. в чом прикол ? из личного опыта скажу что ничего сверх естественного в этом нет .. тем более на 100 тыщ евро ..
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  Deamos89 23.08.2018 в 10:57:13   # 690801
спасибо я лучше подрочу
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  Manitu 23.08.2018 в 11:28:05   # 690807
А когда эти деньги закончатся, что продавать будет? Думаю тоже самое, только как Б/У
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  Walter 23.08.2018 в 11:40:12   # 690810
Зачем на новости про чьюто п***у.
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  NBE 23.08.2018 в 11:44:42   # 690811
Из неё девственница, как из меня балерун...
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  DNK 23.08.2018 в 12:20:31   # 690818
Бляяя На ней даже белья приличного нет...а всё туда же
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  Fotinij 23.08.2018 в 12:39:07   # 690823
А что у неё с нижней частью лица? Как-будто пол пакета насвая закинула.
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  MишаМашкевич 23.08.2018 в 12:45:09   # 690824
Пускай продает,кому от этого плохо.
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  Кино 23.08.2018 в 12:56:02   # 690825
12 тысяч тенге готов дать...
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  decoder 23.08.2018 в 13:27:23   # 690831
Модель?! Ой нет, шмара обыкновенная...
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  GoodZone 23.08.2018 в 13:47:40   # 690832
«До сих пор моя мама делала все для меня, и теперь моя очередь сделать так, чтобы она гордилась мной», — пояснила девушка.
Возможно я ошибаюсь, но отдаться за деньги богатому мужику - не очень большой повод для гордости, особенно для любящей матери... Но что я понимаю в современном меркантильном мире ценностей...
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