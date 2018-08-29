Сифилис обнаружили у 11 педагогов в Кызылорде

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danilov 28 Августа 2018 в 23:12:09
Ведь сифилис передается половым путем. Теперь врачи намерены усилить профилактические работы среди населения.
«В этом году опасная болезнь была обнаружена у 127 человек. 87 из них - безработные жители нашей области. Сифилисом болеют, в основном, женщины. Болезнь выясняется во время плановых медицинских осмотров», - прокомментировал врач-дерматовенеролог Габит Кыздарбеков.
Сифилис можно вылечить, говорят врачи. Чем раньше пациент обращается к врачам, тем легче его вылечить.
Однако, по словам специалистов, диагностировать сифилис не всегда легко. У этой болезни разные симптомы, и у каждого он проявляется по-разному.
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Цитата: Makintosh от 29.08.2018 00:39:51
новость по второму разу-это для более глубокого осмысления,господин администратор?
новость по второму разу-это для более глубокого осмысления,господин администратор?