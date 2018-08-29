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Скандалы
Сифилис обнаружили у 11 педагогов в Кызылорде
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danilov 28 Августа 2018 в 23:12:09
В Кызылорде увеличилось число болеющих сифилисом педагогов. Если в прошлом году их было 6, то в этом году с этим диагнозом зарегистрировано 11 человек. Специалисты бьют тревогу.

Ведь сифилис передается половым путем. Теперь врачи намерены усилить профилактические работы среди населения.

«В этом году опасная болезнь была обнаружена у 127 человек. 87 из них - безработные жители нашей области. Сифилисом болеют, в основном, женщины. Болезнь выясняется во время плановых медицинских осмотров», - прокомментировал врач-дерматовенеролог Габит Кыздарбеков.

Сифилис можно вылечить, говорят врачи. Чем раньше пациент обращается к врачам, тем легче его вылечить.

Однако, по словам специалистов, диагностировать сифилис не всегда легко. У этой болезни разные симптомы, и у каждого он проявляется по-разному.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Makintosh 29.08.2018 в 00:39:51   # 691714
новость по второму разу-это для более глубокого осмысления,господин администратор?
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  КЕДЫ 29.08.2018 в 00:53:49   # 691715
Цитата: Makintosh от 29.08.2018 00:39:51
новость по второму разу-это для более глубокого осмысления,господин администратор?

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