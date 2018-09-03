На памятнике советским футболистам, обыгравшим фашистов, изобразили игрока «Барселоны» Месси

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 03 Сентября 2018 в 09:49:27
Не дизайнер – просто кость креативная.
В краснодарском селе Витязево перед финалом чемпионата мира-2018 открыли памятник местным футболистам, обыгравшим немцев во время Великой Отечественной войны.
В 1943-м оккупанты организовали турнир на три команды – кроме немецких солдат играли румыны и местные селяне. В финале немцы сыграли против жителей Витязево. Солдаты вели 4:1, но местные мужчины перевернули игру и выиграли 5:4, несмотря на угрозу расстрела за победу. Казнить команду не успели из-за ситуации на фронте.
Спустя 75 лет команде жителей Витязево открыли памятник, а на открытие пришли почти все жители села. К их удивлению, местные власти перепутали имена футболистов, а рядом с ними разместили изображение юного Лео Месси с мячом Лиги чемпионов.
Деньги на памятный обелиск собирали родственники спортсменов и местные жители. На памятнике планировалось поместить изображение футболиста и написать имена игроков и историю чемпионата.
На церемонии открытия памятника выяснилось, что на обелиске перепутаны имена игроков и допущены фактические ошибки. Как объяснил «Комсомольской правде» член инициативной группы Алексис Александридий, это произошло из-за того, что к изготовителю памятника попал черновик текста, и никто этого не проверил.
«Листик с текстом-черновиком был у спонсора. Он решил, что это уже «беловик», не вчитывался. Пришел к изготовителю памятника. Тот тоже подошел формально, не особо задумываясь о сути там написанного. Мы со своей стороны не снимаем с себя ответственности, что не перепроверили перед открытием, потому пришлось все переделывать», – объяснил «Комсомольской правде» лидер инициативной группы Алексис Александридий.
На памятник скидывались родственники игроков и местные жители.
Перепутанные имена в итоге поправили, а Лео Месси оставили.
http://www.ntv.ru/novosti/2067761/
https://www.eurosport.ru/football/liga/2018-2019/story_sto6912727.shtml