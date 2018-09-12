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«Казавтожол» 5 месяцев не может выяснить причину появления трещин на новом автобане
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danilov 12 Сентября 2018 в 10:57:36
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андремас
12.09.2018 в 11:43:37
# 693237
У каждой "причины" есть имя , фамилия и должность.
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Денис222
12.09.2018 в 12:23:03
# 693246
Во рье еба ное
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Zhake
12.09.2018 в 12:29:54
# 693248
Че там выяснять-то? Все трещины, ухабы и ямы от взяток. Чем больше откат, тем больше трещин
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Walter
12.09.2018 в 12:36:29
# 693249
На последних кадрах сбоку бетонного полотна видно? Что уплотнение бетонного смеси на стадии заливки никак не соответствует наличие раковин и пустот. Вопрос сразу - а соответствует ли бетон заданной марке?
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