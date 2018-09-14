Проверка начата в двух медучреждениях после смерти алматинца

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Софруджу 14 Сентября 2018 в 17:23:45
Только спустя четыре дня медбрат, который оказывал на дому помощь больному Ерболу Кушербаеву, решил в срочном порядке вызвать скорую медицинскую помощь.
«В тот же день мы были в клинике № 7, что в Калкамане. Где пять часов моя мама возила дядю самостоятельно на каталке из кабинета в кабинет, чтобы сдать все анализы, сделали они три рентгена и два УЗИ. И все это время им ни один сотрудник клиники не помог. И только в 16.00 часов его забрали в реанимацию из-за плохих анализов. Мы всю ночь звонили на номера реанимации, которые они нам дали, но только в 22.30 нам ответили, что он в тяжелом состоянии, а уже утром следующего дня сообщили о его смерти», — рассказывает Алтынай Жунусова.
Врачи объяснили родным умершего, что причиной смерти является почечная недостаточность, полиорганная недостаточность, сепсис. И в тот же день в обед тело их родственника передали в морг.
«В морге история продолжилась. Тело дяди забрать мы смогли только в понедельник с условием того, что в клинике дадут справку, что он умер дома. А без этой справки на кладбище не дают места. Дядю уже хоронить надо, со всех точек Казахстана ехали родственники. И в клинике № 7 нам и в правду дали такую справку с подписью заведующей отделения Исабекова Т. Ш., как такое может быть, ведь он умер в Калкаманской больнице, в отделе реанимации», — возмущается А. Жунусова.
В департаменте охраны общественного здоровья Алматы сообщили, что начата внеплановая проверка станции скорой медицинской помощи Алматы и Городской клинической больницы № 7.
https://www.inform.kz/ru/proverka-nachata-v-dvuh-meduchrezhdeniyah-posle-smerti-almatinca_a3391424
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