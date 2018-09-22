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Скандалы
Нашли причину появления трещин на автобане за 11 млрд тенге в Карагандинской области
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babki 22 Сентября 2018 в 15:44:31
Специалисты выяснили, почему автобан в Карагандинской области, на строительство которого выделили 11 млрд тенге, покрылся трещинами, передает 31 канал.

Общая протяженность новой трассы — 15 километров, около пяти из них подверглись разрушению. Как оказалось из-за обильных осадков. С помощью георадара специалисты обнаружили затемненные участки.

После вскрытия которых выяснилось, что и грунт и подстилающий слой автобана чересчур влажные. При этом технологию строительство подрядчик не нарушал. Причина появления трещин — осадки, уровень которых значительно вырос за последние несколько лет. Так как проект дороги разрабатывался в 2014 году, этот момент в нем учтен не был. Однако обнаружились и недочеты, допущенные строителями. Так, они «забыли» про водовод и высоковольтные линии. Из-за этого «КазАвтоЖол» подал на подрядчика судебный иск.

Замглавы местного отделения «КазАвтоЖол» Игорь Гафтон заявил, что при укладке бетонного покрытия по другой стороне все выводы учитываются, чтобы впредь не допустить разрушения полотна.
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  андремас 23.09.2018 в 11:49:36   # 694911


С 14 года, осадки не учли...



Ну скажите что это не тупизна, тупизна помноженная на жадность.
И скажите что это не система.
Блятть
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  alpha_portal 23.09.2018 в 12:21:20   # 694913
Ну, если им уже дождик бетон разрушает, то про асфальт можно молчать. Вот же еб*аны
Построили через жопу и без мозгов, теперь дождик им виновать
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  звукач 23.09.2018 в 13:00:53   # 694915
причина найдена виноват дождь и снег профит!!Конгениально!! виновных нет.Айда дальше строить-повысим цены на все!обложим налогами свой народ,своруем деньги из пенсионного фонда а потом тупо открестимся от своего народа.Тоже все спишем на снег, дождь,ветер,ураган.А не получится то продадим свою Страну, о любви и патриотизме к которой кричим с высоких трибун - и под шумок тащим все что можно.А когда все разворуем то замутим маленький кипишь и свалим по тихому - а народ то как? а народ пусть поубивает друг друга за наши идеи(деньги),,,А Страна? а Страна просто превратится в какую нибудь Нигерию с несколькими воюющими кланами,а под этот кипишь мы дограбим все что еще осталось,а дальше что? Дальше?- а мы то тут причем? это снег ветер и жара сделали
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