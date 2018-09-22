Нашли причину появления трещин на автобане за 11 млрд тенге в Карагандинской области

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babki 22 Сентября 2018 в 15:44:31
Общая протяженность новой трассы — 15 километров, около пяти из них подверглись разрушению. Как оказалось из-за обильных осадков. С помощью георадара специалисты обнаружили затемненные участки.
После вскрытия которых выяснилось, что и грунт и подстилающий слой автобана чересчур влажные. При этом технологию строительство подрядчик не нарушал. Причина появления трещин — осадки, уровень которых значительно вырос за последние несколько лет. Так как проект дороги разрабатывался в 2014 году, этот момент в нем учтен не был. Однако обнаружились и недочеты, допущенные строителями. Так, они «забыли» про водовод и высоковольтные линии. Из-за этого «КазАвтоЖол» подал на подрядчика судебный иск.
Замглавы местного отделения «КазАвтоЖол» Игорь Гафтон заявил, что при укладке бетонного покрытия по другой стороне все выводы учитываются, чтобы впредь не допустить разрушения полотна.
Комментарии, по рейтингу, по дате
С 14 года, осадки не учли...
Ну скажите что это не тупизна, тупизна помноженная на жадность.
И скажите что это не система.
Блятть
alpha_portal 23.09.2018 в 12:21:20 # 694913
Построили через жопу и без мозгов, теперь дождик им виновать