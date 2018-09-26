"Зачем нагло и бессовестно врать?": Казахстанцы критикуют министра труда и рассказывают о реальном положении дел с безработицей

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GoodZone 26 Сентября 2018 в 12:19:43
Предложением проехаться по Казахстану речь чиновницы прокомментировал блогер Нур Канатулы.
«Зачем нагло и бессовестно врать в глаза Народу?! Какую безработицу она имеет в виду — номинальную или реальную, формальную или неформальную, на взгляд высокопоставленного госчиновника или глазами рядового казахстанца? Откуда они берут данные, цифры — из официальной государственной статистики, которая иногда врет и которая иногда некорректна в своих исследованиях и анализах?! Приведите ко мне этого министра, я ее прокачу по многим злачным местам, познакомлю ее со многими людьми, пусть поговорит и увидит все лично своими глазами — она офигеет от уровня реальной безработицы и бедности в Казахстане! Зачем врать нам, зачем врать себе, зачем врать президенту?» — задался массой вопросов казахстанец.
Его монолог сподвиг еще одного казахстанца высказаться на эту тему, только уже более детально — с цифрами и фактами. Им стал бывший вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков.
«В начале сделал как коммент к посту уважаемого Nur Kanatuly. Но, думаю, будут интересными фактические цифры занятости из жизни наших аулов. Аул в 150 км от Астаны. Живет 500 человек. Экономически активного населения (ЭАН), то есть трудоспособного 250 человек. Имеют работу 65 человек — человек 40 в школе, 15 в местных КХ, еще 10 в сельском акимате, в фельдшерском пункте, ветврач, участковый и тп. А кто остальные 185 человек (74%)? Если источник доходов ЛПХ — продают молоко, мясо, кумыс. И это у них единственный источник доходов.
Другой аул в 70 км от Астаны на автодороге республиканского значения. Более благополучный. 1500 жителей. ЭАН — 750 человек. В школе 70 человек, в КХ и ТОО 50 человек, в ФАП, в клубе и на прочих работах максимум 30 человек. Всего 150 из 750. Да, еще 200 жителей ежедневно выезжают в Астану работать дворниками и на другой малоквалифицированной работе с зарплатой 40-50 тыс тенге в месяц. Всего 350 из 750 или 47%. Значит? не имеют работу остальные 53%. Получается, что 74% из первого аула и 53% из второго даже самозанятыми язык не поворачивается назвать.
И так живут во всех 6668 аулах (селах) 43% населения страны. Я имею в виду сельского, которого почти 8 млн. При такой ситуации с занятостью в сельской местности, в городах должна быть 150% занятость. Так что ли?» — вопрошает Толеутай Рахимбеков.
Он предположил, что его обвинят в непонимании термина «безработный», но объяснил свою позицию.
«Конечно, сейчас найдутся защитники Минтруда, которые кинутся доказывать, что я не прав, что я не понимаю термина «безработный». Но если телегу (безработный) назвать ракетой (например, «неформально занятый»), то от этого фактически безработный не перестанет быть безработным. А выход один — дать возможность сельским самозанятым зарабатывать в своих ЛПХ и кооперировать их для сбыта. Но, похоже, что Минтруда отдал эту работу на откуп МСХ. А МСХ некогда, оно занято импортом скота и ему тоже нет дела до самозанятых, до ЛПХ, которые, на минуточку, производят почти половину валовой продукции сельского хозяйства. Может, МВД или Минкультуры займется этим? Или новое министерство надо создавать? Мы любим восторгаться китайским опытом. Так давайте возьмем его на вооружение. В Китае дают беспроцентные кредиты сельским самозанятым на приобретение техники и скота, а при условии работы в течение трех лет вообще списывают эти кредиты, полностью освобождают от всех видов налогов. А у нас придумывают какие-то ЕСП», — подытожил он.
https://newtimes.kz/vlast/78356-zachem-naglo-i-bessovestno-vrat-kazakhstantsy-kritikuyut-ministra-truda-i-rasskazyvayut-o-realnom-polozhenii-del-s-bezrabotitsej