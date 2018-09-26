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Скандалы
Швейцария: Роман Абрамович связан с мафией. Вид на жительство не дадим
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danilov 26 Сентября 2018 в 15:54:47
Пребывание Романа Абрамовича в Швейцарии нежелательно, так как может угрожать безопасности страны и навредить ее репутации. К такому выводу пришло Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol).

Летом 2016 года российский олигарх пытался получить вид на жительство в Швейцарии, но получил отказ, напоминает Swissinfo. После этого он подал иск к местному медиахолдингу Tamedia, чтобы запретить СМИ сообщать подробности его дела. Абрамович счел, что отказ в ПМЖ в Швейцарии «наносит ущерб его деловой и человеческой репутации». Однако в удовлетворении иска ему было отказано.

В Fedpol пояснили, что в отношении Абрамовича «есть весомые основания предполагать наличие у него связей с мафией и со структурами по отмыванию преступных капиталов». Ведомство сослалось на дело компании Runicom, которую контролировал Абрамович. Она подозревалась в хищении денежных средств из сумм, выделенных России по линии Международного валютного фонда на поддержку малого предпринимательства.

В 2001 году прокуратура Женевы прекратила следствие по этому делу. Однако Fedpol по-прежнему полагает, что «по меньшей мере часть состояния Абрамовича была нажита незаконным путем». Сам миллиардер отрицает все подозрения.

https://www.rosbalt.ru/world/2018/09/25/1734480.html
https://ura.news/news/1052352443
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 26.09.2018 в 15:56:45   # 695426
Вот тебе и поворот. Как же так то? Непретезательный , не старый еще еврей . И вот так?
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  Ал 26.09.2018 в 16:01:59   # 695432
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