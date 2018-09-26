Швейцария: Роман Абрамович связан с мафией. Вид на жительство не дадим

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danilov 26 Сентября 2018 в 15:54:47
Летом 2016 года российский олигарх пытался получить вид на жительство в Швейцарии, но получил отказ, напоминает Swissinfo. После этого он подал иск к местному медиахолдингу Tamedia, чтобы запретить СМИ сообщать подробности его дела. Абрамович счел, что отказ в ПМЖ в Швейцарии «наносит ущерб его деловой и человеческой репутации». Однако в удовлетворении иска ему было отказано.
В Fedpol пояснили, что в отношении Абрамовича «есть весомые основания предполагать наличие у него связей с мафией и со структурами по отмыванию преступных капиталов». Ведомство сослалось на дело компании Runicom, которую контролировал Абрамович. Она подозревалась в хищении денежных средств из сумм, выделенных России по линии Международного валютного фонда на поддержку малого предпринимательства.
В 2001 году прокуратура Женевы прекратила следствие по этому делу. Однако Fedpol по-прежнему полагает, что «по меньшей мере часть состояния Абрамовича была нажита незаконным путем». Сам миллиардер отрицает все подозрения.
https://www.rosbalt.ru/world/2018/09/25/1734480.html
https://ura.news/news/1052352443
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Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/roman-abramovich-poluchil-grazhdanstvo-izrailya-i-stal-bogateyshim-chelovekom-v-strane-smi-1162347.html