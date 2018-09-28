▲
Описание картинки
Россия нашла запрещенные вещества в казахстанской продукции
DITRX 28 Сентября 2018 в 10:49:42
Россельхознадзор вводит ограничительные меры в отношении пяти казахстанских компаний. Такие меры связаны тем, что якобы в продукции компаний выявлены серьезные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАС и РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что с 29 сентября ограничения на ввоз мясной продукции вводятся в отношении компании ТОО "J.F.M. Company".
В отношении еще четырех РФ усилил лабораторный контроль: это ТОО "Кублей", ПК "Ижевский", ТОО "Арай-East Food, а также ТОО "Кузмич".
По данным Россельхознадзора в продукциях вышеперечисленных компаний-производителей обнаружены различные запрещенные и вредные вещества и бактерии.
https://www.nur.kz/1755117-rossia-nasla-zapresennye-vesestva-v-kazahstanskoj-produkcii.html
Quote:
ТОО "Кублей"
а мне их продукция нравится
Ждем ответа, любого.