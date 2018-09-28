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Скандалы
Россия нашла запрещенные вещества в казахстанской продукции
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DITRX 28 Сентября 2018 в 10:49:42
Россельхознадзор вводит ограничительные меры в отношении пяти казахстанских компаний. Такие меры связаны тем, что якобы в продукции компаний выявлены серьезные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАС и РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что с 29 сентября ограничения на ввоз мясной продукции вводятся в отношении компании ТОО "J.F.M. Company".

В отношении еще четырех РФ усилил лабораторный контроль: это ТОО "Кублей", ПК "Ижевский", ТОО "Арай-East Food, а также ТОО "Кузмич".

По данным Россельхознадзора в продукциях вышеперечисленных компаний-производителей обнаружены различные запрещенные и вредные вещества и бактерии.

https://www.nur.kz/1755117-rossia-nasla-zapresennye-vesestva-v-kazahstanskoj-produkcii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 28.09.2018 в 11:02:26   # 695732
Quote:
ТОО "Кублей"

а мне их продукция нравится
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  Walter 28.09.2018 в 12:32:45   # 695755
Ждем ответа, любого.
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