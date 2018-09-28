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Скандалы
Илон Маск отказался от сделки с регулятором США
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danilov 29 Сентября 2018 в 12:11:14
Руководитель Tesla Илон Маск отказался выплатить штраф и покинуть пост председателя компании на два года в рамках договоренности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, сообщает телеканал CNBC.

После появления этой информации акции Tesla упали в стоимости на 11,5%.

Согласно предварительным условиям сделки, господин Маск должен был выплатить номинальный штраф, и ему не пришлось бы признавать какую-либо вину. Однако такое решение заставило бы Tesla назначить двух новых независимых директоров. Бизнесмен отказался подписывать сделку, так как он в таком случае «не был бы честен с самим собой, и эта ситуация могла оставить пятно на его репутации».

Совет директоров Tesla поддержал своего президента. «Tesla и совет директоров полностью уверены в Илоне Маске, его честности и его лидерстве в компании, что привело к созданию самой успешной американской автомобильной компании за более чем столетие»,— говорится в сообщении совета директоров компании.

7 августа Илон Маск сообщил в Twitter о том, что может сделать компанию частной, выкупив ее акции по $420. Высказывание господина Маска вызвало недоумение участников рынка, поскольку о подобных намерениях в отношении публичной компании следует сообщать не в Twitter, а регуляторам.

Это заявление стало поводом для двух судебных разбирательств. В августе группа акционеров Tesla подала против господина Маска коллективный иск, пожаловавшись на понесенные финансовые потери. В сентября Илона Маска обвинил в биржевых махинациях глава исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт.
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