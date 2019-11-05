Конец патриархата: хочешь секса — конкурируй

Цитата: старик от

Может и правильно, но не попам об этом рассуждать. Может и правильно, но не попам об этом рассуждать.

Старый, интересно, своей жене (маме, дочери, внучке, нужное подчеркнуть) такое же отношение?!Пысы. В стране второй человек у власти является "попой". Как быть?!