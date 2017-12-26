МАТРИАРХАТ СЕГОДНЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУЖЧИН.

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lokidogma 26 Декабря 2017 в 14:39:21
(из вопросов на женском форуме)
Современные женщины любят упрекать мужчин в "нежелании брать ответственность". Давайте поговорим об этой пресловутой ответственности: что под ней подразумевается на самом деле и зачем она мужчине.
Прежде всего уясним себе ряд ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ моментов:
- ответственность можно нести лишь за то, что контролируется и управляется тобой. Нет рычагов управления объектом - не получится и отвечать за его поведение.
- если человек не принимает решения, а их принимает кто-то другой, то и отвечать за чужие решения человек не может и не должен;
- ответственность ВСЕГДА подразумевает возникновение определенных ПРАВ. Не бывает ответственности без прав и не должно быть прав без ответственности. Ответственность - это оборотная сторона наличия прав. Так, капитан фрегата несет ответственность за команду и сам корабль, но при этом он пользуется расширенными ПРАВАМИ: он управляет людьми, имеет право принимать решения, отдавать приказы и наказывать за их невыполнение.
Мужчина, вступающий в современный т.н. "официальный брак" не получает по сути НИКАКИХ ПРАВ. Этот мужчина должен отчетливо понимать, что с вероятностью 80-85% его "семья" не доживет до пятилетнего возраста. Учитывая российскую практику оставления детей почти исключительно с матерями (98%) и тот факт, что 70% этих бывших жен активно препятствует (и вполне успешно!) общению детей со своими отцами, мы делаем неутешительный вывод: дети в России отцам НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ.
Да, формально отцы наделены равными с матерями правами в отношении детей. На деле право отца практически ничем не обеспечивается. Отец, от которого изолировали ребенка, практически ничего не может противопоставить деспотии матери ребенка. В крайнем случае, суд оштрафует бывшую жену на 2 т.р. и вынесет постановление об общении с ребенком 2 или 3 часа в неделю.
И даже это постановление не будет ничем обеспечено: неисполнение решения суда грозит бывшей жене все тем же минимальным штрафом. Констатируем: ПРАВА отцов НЕТ. Есть лишь ОБЯЗАННОСТИ.
Женщины обычно любят поспорить: "Нужно быть нормальным отцом, тогда женщина позволит общаться с ребенком" или "да вменяемая тетка никогда не лишит ребенка общения с нормальным отцом". Т.е. действительного ПРАВА общаться со своим ребенком, жить с ним и воспитывать его у отца НЕТ. Этот вопрос зависит от доброй воли бывшей жены. Захочет - даст пообщаться с ребенком, не захочет - не даст. Отец не имеет ПРАВА, но ему навязана “ответственность” в виде алиментов. Права у мужчины нет даже в таком, казалось бы, справедливом вопросе, как контроль трат алиментов, которые он платит формально “в интересах ребенка”.
Вернемся к т.н. “браку”.
Официальный муж не имеет права на верность жены. Он не имеет права на половое удовлетворение. Даже проживание жены вместе с мужем по действующему законодательству не гарантируется. Мужчине не гарантируется защита собственных инвестиций в семью: ведь все, что он заработал и принес семье, может быть запросто разделено с уже бывшей женой как "совместно нажитое".
Современный брак - это откровенная разводка мужчины, в плоскости обязанностей, ответственности и прав - полный абсурд для мужчины.
Мы помним, что ответственности БЕЗ ПРАВ не бывает.
Патриархальный брак был устойчив на протяжении тысячелетий, в том числе, и потому, что подразумевал очень точный баланс, органичное соответствие ПРАВ и обязанностей, ОТВЕТСТВЕННОСТИ каждого члена семьи.
Я позволю напомнить читателю главные принципы патриархальных брачных отношений:
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
Таким образом, мужчина имеет больше рычагов, прав, чем женщина. Но несет и огромную ответственность. За женщину и потомство, за их защиту и обеспечение.
Сейчас этот баланс очень сильно нарушен. Женщины отменили собственные обязанности, скинули ответственность, - они имеют наглость открыто декларировать, что никому и ничего не должны, но от мужчин же пытаются требовать все тех же патриархальных обязанностей.
Женщины получили полную вне-/до-брачную сексуальную, репродуктивную свободы, полную свободу брачного выбора. Когда, с кем и сколько раз ложиться в постель - в современном "браке" это происходит или нет, не имеет никакого значения. Нет ни наказаний, ни общественного порицания, ни ответственности самой женщины. Ей никто не указ с какими мужчинами и когда спать. Так на каком основании женщина предполагает, что после сближения с ней мужчина что-то там ей должен?
Требование женщинами от мужчин принятия на себя “ответственности” - это требование быть исполнительным и удобным в эксплуатации идиотом: взять на себя массу ОБЯЗАННОСТЕЙ при почти полном отсутствии ПРАВА. Именно так: баба хочет, баба решает, а вот отвечать - т.е. платить, исправлять, строить, чинить, обеспечивать почему-то, якобы, должен мужчина.
Слово “ответственность” очень часто слышится от женщин в контексте беременности: мол, “если писюн свой достал, то ответственность за последствия должен нести”. Ну какая же может быть ответственность, если 98% технологий предохранения в руках женщины, в России женщина пользуется единоличным правом репродуктивного решения? Если женщина не захочет, то она никогда не забеременеет. Для себя женщина не подразумевает никакой ответственности за собственное удовольствие от секса с мужчиной, а вот с мужчины требует.
Здесь происходит следующая подмена смысла: согласие мужчины на совокупление с женщиной подменяется согласием на отцовство (“знал ведь, что от секса дети бывают”). При этом для самой женщины секс и оргазм во время секса не создает ни малейших обязательств перед мужчиной. Ну в самом деле, неужели женщина ПОСЛЕ секса становится ОБЯЗАННОЙ зачать, выносить, родить мужчине ребенка? Ничего подобного. А вот с мужчины женщины почему-то требуют отвечать за ЕЕ, женщины, единоличное решение.
Вот раньше, лет 200 назад, фактически не существовало средств контрацепции, ранней диагностики беременности, узаконенных абортов. Тогда - да: и мужчина, и женщина понимали, что в результате может родиться ребенок. Брак фактически означал в том числе и добровольное принятие обоими супругами деторождения “до победного” - “сколько Б-г даст”.
Современные женщины полностью управляют деторождением, они обладают знаниями, технологиями предохранения и прерывания беременности и законодательными гарантиями обеспечения ЕДИНОЛИЧНОГО репродуктивного решения. Женщина может тайно от своего партнера предохраняться, а он может тратить свой репродуктивное время на бесплодные попытки зачать ребенка. Женщина, наоборот, может врать про “безопасные дни”, принятые таблетки и даже бесплодие, а потом “внезапно” забеременеть. Женщина может родить ребенка, но даже не сообщить об этом событии его биологическому отцу. Женщина может сделать аборт, но даже не уведомить своего официального мужа. Все это женщины могут. И преспокойно делают. С мужчин же они требуют “ответственности”. Только на том основании, что по ОБОЮДНОМУ согласию побывала с мужчиной в постели.
Самое скверное, что этот отчаянный дисбаланс прав и ответственности мужчин и женщин существует не только в болезненном сознании и убеждениях женщин нашей матриархальной эпохи, но он прочно закреплен законах и законоприменительной практике. И этот перекос необходимо устранить.
Если мужчина не имеет прав репродуктивного решения, то никаких обязанностей вменять ему нельзя. Женщина решает - только она и должна отвечать.
Отцовство должно быть желанным и ДОБРОВОЛЬНЫМ, а не вмененным. Только тогда оно может быть ОТВЕТСТВЕННЫМ. Права родителей на общение с ребенком должны быть действительно равными, не на бумаге, а на деле. Если родитель платит алименты - его полное право знать, как именно расходуются эти деньги.
Требование “ответственности” напрямую завязано на манипуляцию “настоящий мужчина”, о которой я уже много писал.
Олег Новоселов как-то озвучил одну очень простую, но очень важную мысль: “Мужчина не должен отвечать за последствие решений, которых он не принимал”. Но современные женщины, склонные к доминированию, как раз очень любят принимать решения, диктовать мужчине что надо делать, но в случае неблагополучного результата всю вину возложить на него. Если же результат удовлетворительный, то женщина не замешкается поставить его себе в заслуги.
Мужчины, напишите на своей стене это правило метровыми буквами:
“ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ СВОИХ РЕШЕНИЙ”.
Источники.
Территория свободных мужчин.
https://vk.com/club138211643
Оппозиция радикальному феминизму (Мужской клуб) https://vk.com/antifeminism007
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 26.12.2017 в 15:31:18 # 651391
их используют, выделение воруют, деньги отбирают, права ущемляют. ойтимоибедные! .
ВПРЕДЬ В ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ ПИШИТЕ СКОЛЬКО ЖЕНЩИН В ГОД УБИВАЮТ МУЖЧИН. Так эффектней.
теперь я точно знаю как называется клуб мужчин, которые не выходят из френдзоны))))))
По их стереотипу мужчины должны хорошо зарабатывать. А что эти пезды могут предложить хорошо-зарабатывающему мужчине? Постель? Так токалок завести дело 5 минут. Вкусная еда? Обеспеченному мужчине не проблема сходить в ресторан.
И т.д. и т.п. Продолжать не буду, ибо эта тема глобальная.
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 15:51:24
Короче, общий вывод: "Мы подумали - и я решила!"
Короче, общий вывод: "Мы подумали - и я решила!"
Или, как любят говорить сами пезды:
"Мужчина голова, а жена - шея". )
Цитата: NBE от 26.12.2017 15:47:18
Вы женоненавистник? Нельзя патриархат или другую догму возводить в истину. Все постоянно меняется и подстраивается под текущие реалии. В Спарте например мужики часто пялили друг друга, а женщин воспринимали только как продолжение рода, они разве были менее мужественны, вряд ли. В текущий момент жить намного легче, из-за технологического прогресса, поэтому очень много эгоистичных особ обеих полов (сейчас мы их считаем эгоистами, в будущем будет нормой жизни) которые не будут терпеть друг друга в браке. В дальнейшем институт брака прекратит свое существование, будут другие нормы, другие принципы, не хуже не лучше, а другие. В законе нет разделения на мужчин и женщин, просто редко какой мужчина возмет маленьких детей после развода.
Вы женоненавистник? Нельзя патриархат или другую догму возводить в истину. Все постоянно меняется и подстраивается под текущие реалии. В Спарте например мужики часто пялили друг друга, а женщин воспринимали только как продолжение рода, они разве были менее мужественны, вряд ли. В текущий момент жить намного легче, из-за технологического прогресса, поэтому очень много эгоистичных особ обеих полов (сейчас мы их считаем эгоистами, в будущем будет нормой жизни) которые не будут терпеть друг друга в браке. В дальнейшем институт брака прекратит свое существование, будут другие нормы, другие принципы, не хуже не лучше, а другие. В законе нет разделения на мужчин и женщин, просто редко какой мужчина возмет маленьких детей после развода.
По этношению к таким женщинам, думаю что да женоненавистник.
К сведению статья была не об этом. Манипулировать не стоит. Бесполезно.
Так на каком основании женщина предполагает, что после сближения с ней мужчина что-то там ей должен?
"Когда мужчина идет к проститутке, он платит ей не только за секс, но и за право больше ее не видеть".
(с) цитата из интернета.
“Мужчина не должен отвечать за последствие решений, которых он не принимал”, щас расплачусь. Голову в петлю совал? Совал. Ну так вот ответишь головой и шеей.
MишаМашкевич 26.12.2017 в 17:02:18 # 651425
В самом начале надо разобраться:
Почему люди выбирают моногамное отношение?
потому как вся наша жизнь(хотим мы того или нет) сводится к 1. Продолжение рода человеческого. А так как у человека довольно таки длинный срок рождения-становления требуется\желательно иметь в этом периоде 1 партнера(гарантия что плод выживет, род продолжится). ЭТО БЫЛА МАТЧАСТЬ! База!(собственно на этом инстинкте и держится брак)
Теперь касательно ПОТЕРПЕВШИХ:
Все случаи пезд и писюней индивидуальны. Разбираться нет сил. НО ЕСТЬ ЗАКОН! и юристы! Вместо писанины сюда, бумаги в зубы и в суд!
На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.
Имущество! а что вы хотели? Чтобы было что делить! надо сперва это заработать! Если жена в это время сидела дома, обустраивала быт, рожала детей. Это дает ей полное права рассчитывать на эти 50%.
Касательно голддигеров-для некоторых все средства хороши, не спорю. Но ребенком никого не удержишь. А бывает муж специально делает ребенка чтобы удержать жену(подробности с порванным презиком опустим), НО ПОЧЕМУ-ТА ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ.
Далее, деторождение: СЕЙЧАС МОЖНО И МАТКУ ВШИТЬ. ВШЕЙТЕ И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! Кто вам мешает махать овулирующей маткой)))))) Нету её, молчите!
если женщина родила с согласие мужчины, ответственность обоюдная, если муж\жена против пускай каждый рожает для себя. делов-та.)))))). Нет? так смотрите на последний абзац.
Я выросла в патриархальной обстановке. Без насилия, абьюзинга и т.д. Тем более росла в мужской среде. Меня воспитали достаточно свободно. И наличие хрена\звезды для меня ничего не говорит. ЕСЛИ ОННОЕ НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ПОСТУПКАМИ. А если уж человек поступает как сволочь, то имя ему сволочь, а не матриархат\пезда\писюн и т.д.
П.С. Такое громкое это слово МАТРИАРХАТ! Если хотите вернуть ПАТРИАРХАТ- СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ЕГО!
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
А не просто блаблаблабла.
Мужчина который в здравом уме, обеспечивает семьи притом не унижая(оскорбление, насилие, ущемление прав, измена, супружеский долг) жену, ПРИНИМАЯ что они делают общее дело(дом и дети) это такая редкая порода.
Цитата: MишаМашкевич от 26.12.2017 17:02:18
все смешали и кони и люди. Итог у человека который сие щедевыр(!) сюда притащил больной на всю голову.
В самом начале надо разобраться:
Почему люди выбирают моногамное отношение?
потому как вся наша жизнь(хотим мы того или нет) сводится к 1. Продолжение рода человеческого. А так как у человека довольно таки длинный срок рождения-становления требуется\желательно иметь в этом периоде 1 партнера(гарантия что плод выживет, род продолжится). ЭТО БЫЛА МАТЧАСТЬ! База!(собственно на этом инстинкте и держится брак)
Теперь касательно ПОТЕРПЕВШИХ:
Все случаи пезд и писюней индивидуальны. Разбираться нет сил. НО ЕСТЬ ЗАКОН! и юристы! Вместо писанины сюда, бумаги в зубы и в суд!
На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.
Имущество! а что вы хотели? Чтобы было что делить! надо сперва это заработать! Если жена в это время сидела дома, обустраивала быт, рожала детей. Это дает ей полное права рассчитывать на эти 50%.
Касательно голддигеров-для некоторых все средства хороши, не спорю. Но ребенком никого не удержишь. А бывает муж специально делает ребенка чтобы удержать жену(подробности с порванным презиком опустим), НО ПОЧЕМУ-ТА ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ.
Далее, деторождение: СЕЙЧАС МОЖНО И МАТКУ ВШИТЬ. ВШЕЙТЕ И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! Кто вам мешает махать овулирующей маткой)))))) Нету её, молчите!
если женщина родила с согласие мужчины, ответственность обоюдная, если муж\жена против пускай каждый рожает для себя. делов-та.)))))). Нет? так смотрите на последний абзац.
Я выросла в патриархальной обстановке. Без насилия, абьюзинга и т.д. Тем более росла в мужской среде. Меня воспитали достаточно свободно. И наличие хрена\звезды для меня ничего не говорит. ЕСЛИ ОННОЕ НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ПОСТУПКАМИ. А если уж человек поступает как сволочь, то имя ему сволочь, а не матриархат\пезда\писюн и т.д.
П.С. Такое громкое это слово МАТРИАРХАТ! Если хотите вернуть ПАТРИАРХАТ- СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ЕГО!
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
А не просто блаблаблабла.
Мужчина который в здравом уме, обеспечивает семьи притом не унижая(оскорбление, насилие, ущемление прав, измена, супружеский долг) жену, ПРИНИМАЯ что они делают общее дело(дом и дети) это такая редкая порода.
все смешали и кони и люди. Итог у человека который сие щедевыр(!) сюда притащил больной на всю голову.
В самом начале надо разобраться:
Почему люди выбирают моногамное отношение?
потому как вся наша жизнь(хотим мы того или нет) сводится к 1. Продолжение рода человеческого. А так как у человека довольно таки длинный срок рождения-становления требуется\желательно иметь в этом периоде 1 партнера(гарантия что плод выживет, род продолжится). ЭТО БЫЛА МАТЧАСТЬ! База!(собственно на этом инстинкте и держится брак)
Теперь касательно ПОТЕРПЕВШИХ:
Все случаи пезд и писюней индивидуальны. Разбираться нет сил. НО ЕСТЬ ЗАКОН! и юристы! Вместо писанины сюда, бумаги в зубы и в суд!
На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.
Имущество! а что вы хотели? Чтобы было что делить! надо сперва это заработать! Если жена в это время сидела дома, обустраивала быт, рожала детей. Это дает ей полное права рассчитывать на эти 50%.
Касательно голддигеров-для некоторых все средства хороши, не спорю. Но ребенком никого не удержишь. А бывает муж специально делает ребенка чтобы удержать жену(подробности с порванным презиком опустим), НО ПОЧЕМУ-ТА ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ.
Далее, деторождение: СЕЙЧАС МОЖНО И МАТКУ ВШИТЬ. ВШЕЙТЕ И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! Кто вам мешает махать овулирующей маткой)))))) Нету её, молчите!
если женщина родила с согласие мужчины, ответственность обоюдная, если муж\жена против пускай каждый рожает для себя. делов-та.)))))). Нет? так смотрите на последний абзац.
Я выросла в патриархальной обстановке. Без насилия, абьюзинга и т.д. Тем более росла в мужской среде. Меня воспитали достаточно свободно. И наличие хрена\звезды для меня ничего не говорит. ЕСЛИ ОННОЕ НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ПОСТУПКАМИ. А если уж человек поступает как сволочь, то имя ему сволочь, а не матриархат\пезда\писюн и т.д.
П.С. Такое громкое это слово МАТРИАРХАТ! Если хотите вернуть ПАТРИАРХАТ- СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ЕГО!
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
А не просто блаблаблабла.
Мужчина который в здравом уме, обеспечивает семьи притом не унижая(оскорбление, насилие, ущемление прав, измена, супружеский долг) жену, ПРИНИМАЯ что они делают общее дело(дом и дети) это такая редкая порода.
Какуе то ахинею пронесла в своем коменте и закончила тем, что процетировала статью только немного перефразировала . С головой кажется ты не дружишь. Смысл было говно не понимаю.
Один знакомый 5 раз, ПЯТЬ раз уходил от от своих жен, оставляя фактически все, нажитое долбаной разъездной работой. Обеспечивал семью от и до, согласно своего заработка, но в связи с этим не мог часто находиться при возлюбленной. Кто бы тогда содержал семью? Но последние два раза уже уезжал на своем авто, видать жизнь кое-чему научила и пробудилось самолюбие. А так ведь все оставлял и машину и квартиру. В общем, такой вот спорт.
MишаМашкевич 26.12.2017 в 17:29:49 # 651433
Коротышкин 26.12.2017 в 17:32:52 # 651438
Цитата: Коротышкин от 26.12.2017 17:32:52Брак (греч. γάμος — брак; производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество. Чужое слово. Но ведь все берут!
хорошее дело браком не назовут
хорошее дело браком не назовут
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 17:16:58
Ну мнения, как обычно , разделились. И это хорошо!
Один знакомый 5 раз, ПЯТЬ раз уходил от от своих жен, оставляя фактически все, нажитое долбаной разъездной работой. Обеспечивал семью от и до, согласно своего заработка, но в связи с этим не мог часто находиться при возлюбленной. Кто бы тогда содержал семью? Но последние два раза уже уезжал на своем авто, видать жизнь кое-чему научила и пробудилось самолюбие. А так ведь все оставлял и машину и квартиру. В общем, такой вот спорт.
Ну мнения, как обычно , разделились. И это хорошо!
Один знакомый 5 раз, ПЯТЬ раз уходил от от своих жен, оставляя фактически все, нажитое долбаной разъездной работой. Обеспечивал семью от и до, согласно своего заработка, но в связи с этим не мог часто находиться при возлюбленной. Кто бы тогда содержал семью? Но последние два раза уже уезжал на своем авто, видать жизнь кое-чему научила и пробудилось самолюбие. А так ведь все оставлял и машину и квартиру. В общем, такой вот спорт.
Авто, скорее всего, предусмотрительно оформил на батю или на матушку. Иначе лишился б
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 17:39:09Ну когда-то моск должен был включиться!
Авто, скорее всего, предусмотрительно оформил на батю или на матушку. Иначе лишился б
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 17:16:58
Ну мнения, как обычно , разделились. И это хорошо!
Один знакомый 5 раз, ПЯТЬ раз уходил от от своих жен, оставляя фактически все, нажитое долбаной разъездной работой. Обеспечивал семью от и до, согласно своего заработка, но в связи с этим не мог часто находиться при возлюбленной. Кто бы тогда содержал семью? Но последние два раза уже уезжал на своем авто, видать жизнь кое-чему научила и пробудилось самолюбие. А так ведь все оставлял и машину и квартиру. В общем, такой вот спорт.
Ну мнения, как обычно , разделились. И это хорошо!
Один знакомый 5 раз, ПЯТЬ раз уходил от от своих жен, оставляя фактически все, нажитое долбаной разъездной работой. Обеспечивал семью от и до, согласно своего заработка, но в связи с этим не мог часто находиться при возлюбленной. Кто бы тогда содержал семью? Но последние два раза уже уезжал на своем авто, видать жизнь кое-чему научила и пробудилось самолюбие. А так ведь все оставлял и машину и квартиру. В общем, такой вот спорт.
Авто, скорее всего, предусмотрительно оформил на батю или на матушку. Иначе лишился б
На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.Пиздеж
Цитата: lokidogma от 26.12.2017 17:13:55
Какуе то ахинею пронесла в своем коменте и закончила тем, что процетировала статью только немного перефразировала . С головой кажется ты не дружишь. Смысл было говно не понимаю.
Цитата: MишаМашкевич от 26.12.2017 17:02:18
все смешали и кони и люди. Итог у человека который сие щедевыр(!) сюда притащил больной на всю голову.
В самом начале надо разобраться:
Почему люди выбирают моногамное отношение?
потому как вся наша жизнь(хотим мы того или нет) сводится к 1. Продолжение рода человеческого. А так как у человека довольно таки длинный срок рождения-становления требуется\желательно иметь в этом периоде 1 партнера(гарантия что плод выживет, род продолжится). ЭТО БЫЛА МАТЧАСТЬ! База!(собственно на этом инстинкте и держится брак)
Теперь касательно ПОТЕРПЕВШИХ:
Все случаи пезд и писюней индивидуальны. Разбираться нет сил. НО ЕСТЬ ЗАКОН! и юристы! Вместо писанины сюда, бумаги в зубы и в суд!
На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.
Имущество! а что вы хотели? Чтобы было что делить! надо сперва это заработать! Если жена в это время сидела дома, обустраивала быт, рожала детей. Это дает ей полное права рассчитывать на эти 50%.
Касательно голддигеров-для некоторых все средства хороши, не спорю. Но ребенком никого не удержишь. А бывает муж специально делает ребенка чтобы удержать жену(подробности с порванным презиком опустим), НО ПОЧЕМУ-ТА ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ.
Далее, деторождение: СЕЙЧАС МОЖНО И МАТКУ ВШИТЬ. ВШЕЙТЕ И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! Кто вам мешает махать овулирующей маткой)))))) Нету её, молчите!
если женщина родила с согласие мужчины, ответственность обоюдная, если муж\жена против пускай каждый рожает для себя. делов-та.)))))). Нет? так смотрите на последний абзац.
Я выросла в патриархальной обстановке. Без насилия, абьюзинга и т.д. Тем более росла в мужской среде. Меня воспитали достаточно свободно. И наличие хрена\звезды для меня ничего не говорит. ЕСЛИ ОННОЕ НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ПОСТУПКАМИ. А если уж человек поступает как сволочь, то имя ему сволочь, а не матриархат\пезда\писюн и т.д.
П.С. Такое громкое это слово МАТРИАРХАТ! Если хотите вернуть ПАТРИАРХАТ- СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ЕГО!
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
А не просто блаблаблабла.
Мужчина который в здравом уме, обеспечивает семьи притом не унижая(оскорбление, насилие, ущемление прав, измена, супружеский долг) жену, ПРИНИМАЯ что они делают общее дело(дом и дети) это такая редкая порода.
все смешали и кони и люди. Итог у человека который сие щедевыр(!) сюда притащил больной на всю голову.
В самом начале надо разобраться:
Почему люди выбирают моногамное отношение?
потому как вся наша жизнь(хотим мы того или нет) сводится к 1. Продолжение рода человеческого. А так как у человека довольно таки длинный срок рождения-становления требуется\желательно иметь в этом периоде 1 партнера(гарантия что плод выживет, род продолжится). ЭТО БЫЛА МАТЧАСТЬ! База!(собственно на этом инстинкте и держится брак)
Теперь касательно ПОТЕРПЕВШИХ:
Все случаи пезд и писюней индивидуальны. Разбираться нет сил. НО ЕСТЬ ЗАКОН! и юристы! Вместо писанины сюда, бумаги в зубы и в суд!
На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.
Имущество! а что вы хотели? Чтобы было что делить! надо сперва это заработать! Если жена в это время сидела дома, обустраивала быт, рожала детей. Это дает ей полное права рассчитывать на эти 50%.
Касательно голддигеров-для некоторых все средства хороши, не спорю. Но ребенком никого не удержишь. А бывает муж специально делает ребенка чтобы удержать жену(подробности с порванным презиком опустим), НО ПОЧЕМУ-ТА ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ.
Далее, деторождение: СЕЙЧАС МОЖНО И МАТКУ ВШИТЬ. ВШЕЙТЕ И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! Кто вам мешает махать овулирующей маткой)))))) Нету её, молчите!
если женщина родила с согласие мужчины, ответственность обоюдная, если муж\жена против пускай каждый рожает для себя. делов-та.)))))). Нет? так смотрите на последний абзац.
Я выросла в патриархальной обстановке. Без насилия, абьюзинга и т.д. Тем более росла в мужской среде. Меня воспитали достаточно свободно. И наличие хрена\звезды для меня ничего не говорит. ЕСЛИ ОННОЕ НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ПОСТУПКАМИ. А если уж человек поступает как сволочь, то имя ему сволочь, а не матриархат\пезда\писюн и т.д.
П.С. Такое громкое это слово МАТРИАРХАТ! Если хотите вернуть ПАТРИАРХАТ- СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ЕГО!
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
А не просто блаблаблабла.
Мужчина который в здравом уме, обеспечивает семьи притом не унижая(оскорбление, насилие, ущемление прав, измена, супружеский долг) жену, ПРИНИМАЯ что они делают общее дело(дом и дети) это такая редкая порода.
Какуе то ахинею пронесла в своем коменте и закончила тем, что процетировала статью только немного перефразировала . С головой кажется ты не дружишь. Смысл было говно не понимаю.
Она в последнее время часто отводит разговор в сторону Бекжан базара
Теряет схватку.
Причем, на любые публикации и посты, в которых критикуются женщины, она весьма эмоционально реагирует.
Видать, задевает сильно)
MишаМашкевич 26.12.2017 в 22:19:32 # 651514
Цитата: Templar от 26.12.2017 21:22:46может все таки хватка,а не схватка(1 буква,а смысл разный). Ещё в тот раз просила, побольше книг читать. Сходили к проктологу?
Она в последнее время часто отводит разговор в сторону Бекжан базара
Теряет схватку.
Причем, на любые публикации и посты, в которых критикуются женщины, она весьма эмоционально реагирует.
Видать, задевает сильно)
Цитата: lokidogma от 26.12.2017 17:13:55
Какуе то ахинею пронесла в своем коменте и закончила тем, что процетировала статью только немного перефразировала . С головой кажется ты не дружишь. Смысл было говно не понимаю.
Цитата: MишаМашкевич от 26.12.2017 17:02:18
все смешали и кони и люди. Итог у человека который сие щедевыр(!) сюда притащил больной на всю голову.
В самом начале надо разобраться:
Почему люди выбирают моногамное отношение?
потому как вся наша жизнь(хотим мы того или нет) сводится к 1. Продолжение рода человеческого. А так как у человека довольно таки длинный срок рождения-становления требуется\желательно иметь в этом периоде 1 партнера(гарантия что плод выживет, род продолжится). ЭТО БЫЛА МАТЧАСТЬ! База!(собственно на этом инстинкте и держится брак)
Теперь касательно ПОТЕРПЕВШИХ:
Все случаи пезд и писюней индивидуальны. Разбираться нет сил. НО ЕСТЬ ЗАКОН! и юристы! Вместо писанины сюда, бумаги в зубы и в суд!
На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.
Имущество! а что вы хотели? Чтобы было что делить! надо сперва это заработать! Если жена в это время сидела дома, обустраивала быт, рожала детей. Это дает ей полное права рассчитывать на эти 50%.
Касательно голддигеров-для некоторых все средства хороши, не спорю. Но ребенком никого не удержишь. А бывает муж специально делает ребенка чтобы удержать жену(подробности с порванным презиком опустим), НО ПОЧЕМУ-ТА ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ.
Далее, деторождение: СЕЙЧАС МОЖНО И МАТКУ ВШИТЬ. ВШЕЙТЕ И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! Кто вам мешает махать овулирующей маткой)))))) Нету её, молчите!
если женщина родила с согласие мужчины, ответственность обоюдная, если муж\жена против пускай каждый рожает для себя. делов-та.)))))). Нет? так смотрите на последний абзац.
Я выросла в патриархальной обстановке. Без насилия, абьюзинга и т.д. Тем более росла в мужской среде. Меня воспитали достаточно свободно. И наличие хрена\звезды для меня ничего не говорит. ЕСЛИ ОННОЕ НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ПОСТУПКАМИ. А если уж человек поступает как сволочь, то имя ему сволочь, а не матриархат\пезда\писюн и т.д.
П.С. Такое громкое это слово МАТРИАРХАТ! Если хотите вернуть ПАТРИАРХАТ- СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ЕГО!
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
А не просто блаблаблабла.
Мужчина который в здравом уме, обеспечивает семьи притом не унижая(оскорбление, насилие, ущемление прав, измена, супружеский долг) жену, ПРИНИМАЯ что они делают общее дело(дом и дети) это такая редкая порода.
все смешали и кони и люди. Итог у человека который сие щедевыр(!) сюда притащил больной на всю голову.
В самом начале надо разобраться:
Почему люди выбирают моногамное отношение?
потому как вся наша жизнь(хотим мы того или нет) сводится к 1. Продолжение рода человеческого. А так как у человека довольно таки длинный срок рождения-становления требуется\желательно иметь в этом периоде 1 партнера(гарантия что плод выживет, род продолжится). ЭТО БЫЛА МАТЧАСТЬ! База!(собственно на этом инстинкте и держится брак)
Теперь касательно ПОТЕРПЕВШИХ:
Все случаи пезд и писюней индивидуальны. Разбираться нет сил. НО ЕСТЬ ЗАКОН! и юристы! Вместо писанины сюда, бумаги в зубы и в суд!
На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.
Имущество! а что вы хотели? Чтобы было что делить! надо сперва это заработать! Если жена в это время сидела дома, обустраивала быт, рожала детей. Это дает ей полное права рассчитывать на эти 50%.
Касательно голддигеров-для некоторых все средства хороши, не спорю. Но ребенком никого не удержишь. А бывает муж специально делает ребенка чтобы удержать жену(подробности с порванным презиком опустим), НО ПОЧЕМУ-ТА ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ.
Далее, деторождение: СЕЙЧАС МОЖНО И МАТКУ ВШИТЬ. ВШЕЙТЕ И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! Кто вам мешает махать овулирующей маткой)))))) Нету её, молчите!
если женщина родила с согласие мужчины, ответственность обоюдная, если муж\жена против пускай каждый рожает для себя. делов-та.)))))). Нет? так смотрите на последний абзац.
Я выросла в патриархальной обстановке. Без насилия, абьюзинга и т.д. Тем более росла в мужской среде. Меня воспитали достаточно свободно. И наличие хрена\звезды для меня ничего не говорит. ЕСЛИ ОННОЕ НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ПОСТУПКАМИ. А если уж человек поступает как сволочь, то имя ему сволочь, а не матриархат\пезда\писюн и т.д.
П.С. Такое громкое это слово МАТРИАРХАТ! Если хотите вернуть ПАТРИАРХАТ- СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ЕГО!
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
А не просто блаблаблабла.
Мужчина который в здравом уме, обеспечивает семьи притом не унижая(оскорбление, насилие, ущемление прав, измена, супружеский долг) жену, ПРИНИМАЯ что они делают общее дело(дом и дети) это такая редкая порода.
Какуе то ахинею пронесла в своем коменте и закончила тем, что процетировала статью только немного перефразировала . С головой кажется ты не дружишь. Смысл было говно не понимаю.
Она в последнее время часто отводит разговор в сторону Бекжан базара
Теряет схватку.
Причем, на любые публикации и посты, в которых критикуются женщины, она весьма эмоционально реагирует.
Видать, задевает сильно)
Конечно задевает,но в первую очередь несправедливость.
Я не знаю чем обусловлена позиция локидогмы. Но все что описано в статье чистой воды маразм и демогогия. Скорее всего хочет со мной счёты свести.
Но больше всего волнует что всему этому верит. Наверное все таки женщины некорректно с ним вели себя.
Вообще ноги у сексистов растут от нереализованного либидо.
MишаМашкевич 26.12.2017 в 22:32:24 # 651519
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 22:18:50ты отчасти прав.
Мы, мужчины ,более толерантны по отношению к женщинам- ни в этом ли проявляется гендерные шовинизм и сексизм
Мы, мужчины ,более толерантны по отношению к женщинам- ни в этом ли проявляется гендерные шовинизм и сексизм
Тоже самое делает женщина, когда жалеет своего мужчину(устал, давай я с ребенком в другой комнате посижу, чтобы он поспал и т.д.). Толерантность, терпимость конечно хорошо. Но когда люди четко знают границы возможного и дозволенного. И тут очень тонкая грань оборзения(забыла как более точно формулировать).
Согласись с тем,что женщинам труднее ежели чем мужчинам. Я не говорю,что им нужны особые права. И не надо пытаться говорить что черное это белое.
А те кто хотят особых прав пускай в судебном порядке или по медицинским заключением его получают,не смотря на пол и возраст. Я не против.
Цитата: MишаМашкевич от 26.12.2017 22:32:24Согласен, но в пределах разумного.
Тоже самое делает женщина, когда жалеет своего мужчину(устал, давай я с ребенком в другой комнате посижу, чтобы он поспал и т.д.). Толерантность, терпимость конечно хорошо. Но когда люди четко знают границы возможного и дозволенного. И тут очень тонкая грань оборзения(забыла как более точно формулировать).
Согласись с тем,что женщинам труднее ежели чем мужчинам. Я не говорю,что им нужны особые права. И не надо пытаться говорить что черное это белое.
А те кто хотят особых прав пускай в судебном порядке или по медицинским заключением его получают,не смотря на пол и возраст. Я не против.
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 22:18:50ты отчасти прав.
Мы, мужчины ,более толерантны по отношению к женщинам- ни в этом ли проявляется гендерные шовинизм и сексизм
Мы, мужчины ,более толерантны по отношению к женщинам- ни в этом ли проявляется гендерные шовинизм и сексизм
Тоже самое делает женщина, когда жалеет своего мужчину(устал, давай я с ребенком в другой комнате посижу, чтобы он поспал и т.д.). Толерантность, терпимость конечно хорошо. Но когда люди четко знают границы возможного и дозволенного. И тут очень тонкая грань оборзения(забыла как более точно формулировать).
Согласись с тем,что женщинам труднее ежели чем мужчинам. Я не говорю,что им нужны особые права. И не надо пытаться говорить что черное это белое.
А те кто хотят особых прав пускай в судебном порядке или по медицинским заключением его получают,не смотря на пол и возраст. Я не против.
MишаМашкевич 26.12.2017 в 22:47:58 # 651526
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 22:39:27в том та и мулька. Что эти двое(темплер и локидогма) путают модель власти и модель поведения. Отсюда у них сюрреализм в голове. И зуб даю,из мною сказанного они нефига ничего не поняли.
Цитата: MишаМашкевич от 26.12.2017 22:32:24Согласен, но в пределах разумного.
Тоже самое делает женщина, когда жалеет своего мужчину(устал, давай я с ребенком в другой комнате посижу, чтобы он поспал и т.д.). Толерантность, терпимость конечно хорошо. Но когда люди четко знают границы возможного и дозволенного. И тут очень тонкая грань оборзения(забыла как более точно формулировать).
Согласись с тем,что женщинам труднее ежели чем мужчинам. Я не говорю,что им нужны особые права. И не надо пытаться говорить что черное это белое.
А те кто хотят особых прав пускай в судебном порядке или по медицинским заключением его получают,не смотря на пол и возраст. Я не против.
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 22:18:50ты отчасти прав.
Мы, мужчины ,более толерантны по отношению к женщинам- ни в этом ли проявляется гендерные шовинизм и сексизм
Мы, мужчины ,более толерантны по отношению к женщинам- ни в этом ли проявляется гендерные шовинизм и сексизм
Тоже самое делает женщина, когда жалеет своего мужчину(устал, давай я с ребенком в другой комнате посижу, чтобы он поспал и т.д.). Толерантность, терпимость конечно хорошо. Но когда люди четко знают границы возможного и дозволенного. И тут очень тонкая грань оборзения(забыла как более точно формулировать).
Согласись с тем,что женщинам труднее ежели чем мужчинам. Я не говорю,что им нужны особые права. И не надо пытаться говорить что черное это белое.
А те кто хотят особых прав пускай в судебном порядке или по медицинским заключением его получают,не смотря на пол и возраст. Я не против.