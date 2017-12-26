МАТРИАРХАТ СЕГОДНЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУЖЧИН.

все смешали и кони и люди. Итог у человека который сие щедевыр(!) сюда притащил больной на всю голову.В самом начале надо разобраться:Почему люди выбирают моногамное отношение?потому как вся наша жизнь(хотим мы того или нет) сводится к 1. Продолжение рода человеческого. А так как у человека довольно таки длинный срок рождения-становления требуется\желательно иметь в этом периоде 1 партнера(гарантия что плод выживет, род продолжится). ЭТО БЫЛА МАТЧАСТЬ! База!(собственно на этом инстинкте и держится брак)Теперь касательно ПОТЕРПЕВШИХ:Все случаи пезд и писюней индивидуальны. Разбираться нет сил. НО ЕСТЬ ЗАКОН! и юристы! Вместо писанины сюда, бумаги в зубы и в суд!На ребенка родители имеют РАВНОЦЕННЫЕ ПРАВА. Вопрос в другом: УСЛОВИЕ! Если муж имеет приличную квад., условие, оклад ежели чем жена, адекватный-то и суд передаст права определения местожительства ребенка ему. Главное что лучше для дитё.Имущество! а что вы хотели? Чтобы было что делить! надо сперва это заработать! Если жена в это время сидела дома, обустраивала быт, рожала детей. Это дает ей полное права рассчитывать на эти 50%.Касательно голддигеров-для некоторых все средства хороши, не спорю. Но ребенком никого не удержишь. А бывает муж специально делает ребенка чтобы удержать жену(подробности с порванным презиком опустим), НО ПОЧЕМУ-ТА ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ.Далее, деторождение: СЕЙЧАС МОЖНО И МАТКУ ВШИТЬ. ВШЕЙТЕ И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! Кто вам мешает махать овулирующей маткой)))))) Нету её, молчите!если женщина родила с согласие мужчины, ответственность обоюдная, если муж\жена против пускай каждый рожает для себя. делов-та.)))))). Нет? так смотрите на последний абзац.Я выросла в патриархальной обстановке. Без насилия, абьюзинга и т.д. Тем более росла в мужской среде. Меня воспитали достаточно свободно. И наличие хрена\звезды для меня ничего не говорит. ЕСЛИ ОННОЕ НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ПОСТУПКАМИ. А если уж человек поступает как сволочь, то имя ему сволочь, а не матриархат\пезда\писюн и т.д.П.С. Такое громкое это слово МАТРИАРХАТ! Если хотите вернуть ПАТРИАРХАТ- СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ЕГО!Мужчина в основномженщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьиМужчина является хозяиноми управляет ресурсами всей семьиМужчинастратегические решения за себя и за всю семьюЖенщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признаетЖенщина рожает мужчине детейЖенщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)А не просто блаблаблабла.Мужчина который в здравом уме, обеспечивает семьи притом не унижая(оскорбление, насилие, ущемление прав, измена, супружеский долг) жену, ПРИНИМАЯ что они делают общее дело(дом и дети) это такая редкая порода.