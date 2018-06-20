Модели поведения пар, которые научились не ссориться из-за ерунды

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danilov 20 Июня 2018 в 17:21:16
Идите спать злыми
Многие из нас с предубеждением относятся к тому, чтобы пойти спать, не помирившись со своей половиной. И это, оказывается, большая ошибка: вечерние попытки погасить конфликт могут обернуться в лучшем случае откладыванием проблем на потом и затаенной обидой, а в худшем — новым витком ссоры.
Психологи утверждают, что нет ничего зазорного в том, чтобы отправиться спать обиженным. Вы успеете успокоиться, спокойно все обдумать, а утром с большой долей вероятности решение проблемы уже найдется. А если и нет, то куда лучше решать ее на свежую голову и не рисковать вспыхнуть от усталости и раздражения после длинного дня и наговорить лишнего.
«Заткнись и прикоснись»
Естественно, меньше всего хочется прикасаться к человеку, который вас разозлил, чем-нибудь, кроме сковородки, но этот простой совет действительно работает. Прикосновения действуют успокаивающе и напоминают вашему партнеру о близости. Необязательно даже обниматься, достаточно взяться за руки или положить руку на плечо или колено.
В этом совете придется пойти немного против своего инстинкта, но стоит помнить, что чем больше вы дистанцируетесь в разгорающемся конфликте, тем вероятнее взрыв. Иногда одно прикосновение может не только погасить, а даже предотвратить ссору.
Откажитесь от слова «должен»
Сообщение о том, что один из супругов «должен» другому, на первый взгляд может показаться вполне безобидным, ведь все мы понимаем, что совместная жизнь накладывает на нас определенные ограничения и обязанности. Но на самом деле «ты должен» — это одна из самых разрушительных установок, которую только можно произнести вслух.
Просто сравните, как звучат две фразы: «Ты должен мне помогать по дому» и «Я ценю твою помощь по дому, без нее мне приходится тяжело».
Перестаньте додумывать
Соблазн рассматривать ситуацию под лупой и строить предположения о мотивах и чувствах любимого человека очень велик, но такое поведение — это путь в никуда. Часто мы боимся откровенно спросить партнера о том, что именно его беспокоит и как лично он видит проблему, что он по этому поводу думает и чувствует. Но куда проще решиться на этот шаг и начать задавать вопросы, чем самостоятельно придумывать объяснение чужого поведения, которое все равно в подавляющем большинстве случаев окажется неверным.
Привычка спрашивать свою вторую половину о том, что вас беспокоит, поможет вам решать все конфликтные ситуации еще в зачатке, не доводя до ссор и разногласий.
Найдите в ситуации юмор
Когда мы ссоримся, то настроены так серьезно, будто развязываем третью мировую войну. А ведь на самом деле одна удачная шутка может в корне погасить конфликт. Признайтесь, никто из вас в действительности не хочет ссориться, и единственная наша цель, когда мы начинаем ссору, — прекратить ее.
Юмор может оказать целебное воздействие на враждующих. Он разряжает обстановку, заставляет ваше тело выделять гормон счастья и успокаиваться. Лучше вместе посмеяться над глупой причиной ссоры, чем раздувать ее до масштабов военных действий.
Не бойтесь вступать в спор
Мы часто стараемся не спорить, чтобы не создавать конфликт из мелочей, но на самом деле наше несогласие никуда не исчезает, а лишь копится и превращается в бомбу замедленного действия. Часто в этом виновата установка на восприятие спора как чего-то негативного, вредного для отношений. Более того, многие ставят знак равенства между спором и ссорой.
В действительности, спорить даже полезно, если, конечно, делать это правильно. В спокойных и грамотных спорах вы узнаете о своей половине много нового, выясните, что беспокоит вашего партнера и на какие точки лучше не давить в будущем, чтобы потом не ругаться из-за нелепых мелочей.
Прервите цикл вина-обвинение
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Ругайтесь, деритесь,
Но вместе ложитесь.
Хоть боком, хоть задом,
Но главное - рядом!