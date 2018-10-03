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Шымкент
Найденные 111 тыс долларов в самолете Шымкента сдали в доход государству
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едридмадрид 03 Октября 2018 в 16:10:28
Найденные в 2011 году на борту самолёта, летевшего из Стамбула, бесхозные 111 тысяч долларов обратили в доход государства, передаёт корреспондент BNews.kz. По информации транспортной прокуратуры, соответствующее решение было принято в Абайском районном суде.

"19 сентября суд удовлетворил исковое заявление Шымкентского транспортного прокурора о признании этих денег бесхозяйными и обращении их в доход государства. Эти средства признаны предметом контрабанды по уголовному делу, возбуждённому пограничной службой в 2011 году по факту обнаружения незадекларированной иностранной валюты на борту воздушного судна, прибывшего из Стамбула", — пояснили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре добавили, что в ходе следствия не представилось возможным установить лиц, перевозивших данную валюту.

"В этом году уголовное дело прекращено в связи с изменением уголовного законодательства и увеличением порогового значения, при котором наступает уголовная ответственность за контрабанду. В этой связи и для определения судьбы незадекларированной валюты прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании ее в доход государства", — пояснили в надзорном органе.

https://bnews.kz/ru/news/naidennie_111_tis_dollarov_v_samole te_shimkenta_obratili_v_kaznu
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  bIP6bIC 03.10.2018 в 18:11:29   # 696439
Ну что, кто первый напишет что это все его и что там было 222 тыщи баксов???
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