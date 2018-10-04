В Шымкенте жители улицы Мадели кожа выступают за безопасный перекресток

О чем речь? там чуть дальше Ташенова метров 20-30 есть нормальный пешеходный переход. Спуститься до Диваева тоже 50-60 м. Пройтись никак? Давайте теперь каждые 30 метров пешеходки ставить, давайте теперь ВСЕ перекрестки в городе сделаем регулируемыми. Там прекрасно стоят знаки на этом перекрестке, просто наши водятлы на их не смотрят из-за чего постоянные ДТП. а пешеходам лень пройтись до перекрестка чтоб нормально перейти, ломятся все в неположенных местах как бесссертные.
Да, все перекрёстки должны быть так или иначе регулируемыми (где-то светофор, где-то зебра). Человек не должен идти целый квартал в сторону, а потом возвращаться целый квартал, чтобы просто перейти дорогу. Не надо преувеличивать, кварталы по 20 метров не бывают. Идти два квартала (один туда, один обратно) это немало для стариков, инвалидов, маленьких детей, хозяек с тяжёлыми сумками, женщин на высоких каблуках и т.д. Давайте помнить, что город изначально для людей, а уже потом для машин, а не наоборот