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Шымкент
В Шымкенте отец ударил ножом свою дочь за то, что она мешала ему смотреть футбол
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danilov 11 Октября 2018 в 15:23:11
В Абайском районном суде Шымкента завершилось разбирательство дела в отношении 58-летнего мужчины, нанесшего тяжкие ранения своей взрослой дочери.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, вечером 18 июня отец с дочерью находились дома. При этом родитель смотрел футбол по телевизору, а дочь готовила ужин на кухне.

Отец сделал замечание дочери за то, что она очень громко шумит и мешает ему смотреть передачу. Между ними начался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние.

Отец с угрожающим видом двинулся на дочь, в руках у которой был кухонный нож. Та стала отмахиваться, и ранила отца в руку. Мужчина вырвал кухонную утварь из рук дочери, и нанес ей два проникающих удара в спину.

К счастью, сразу после этого враждебный пыл у мужчины стих. Он немедленно вызвал скорую помощь, сам пытался остановить кровь у девушки.

В дальнейшем отец постоянно навещал дочь в больнице, полностью взяв на себя все затраты на ее лечение и восстановление. Тем не менее, он был привлечен к суду по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 106 частью 1 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде он полностью признал свою вину, раскаялся. Потерпевшая заявила, что полностью простила подсудимого, ходатайствовала о максимальном смягчении наказания.

«Суд признал подсудимого виновным, но с учетом всех обстоятельств дела назначил ему минимальное наказание – 3 года ограничения свободы», — сообщила председательствующая по делу судья Абайского суда Элеонора Бакирова.

Приговор они обжаловать не собираются.

otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 11.10.2018 в 15:30:16   # 697386

Эволюция , чабаны превращаются в баранов .
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  КЕДЫ 11.10.2018 в 15:54:15   # 697389
100% ванька да манька по синьке повздорили.
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  Проданко 11.10.2018 в 18:10:19   # 697405
Ваньки да маньяки -это там у вас.
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  Проданко 11.10.2018 в 18:10:37   # 697406
Маньки
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  старик 11.10.2018 в 19:01:18   # 697415
Quote:
В дальнейшем отец постоянно навещал дочь в больнице, полностью взяв на себя все затраты на ее лечение и восстановление.
Ну вот , видите какой хороший отец: денег на лечение дал.
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